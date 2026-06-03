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03.06.2026, 17:00

Боец из Актау эффектно финишировал соперника на международном турнире

Спорт 0 523 Сергей Кораблев

В соцсетях набирает популярность видео эффектного сабмишена, которым один из бойцов завершил поединок на международном турнире в Алматы. Как выяснилось, автором зрелищного приема оказался наш местный спортсмен Мурад Абдурахманов, сообщает Lada.kz.

Фото Мурада Абдурахманова
Фото Мурада Абдурахманова

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Актауский боец Мурад Абдурахманов одержал яркую победу на совместном турнире Brave CF 105 и Alash Pride 123, который прошел 31 мая во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы.

Мурад Абдурахманов выступал в полутяжелой весовой категории. Его соперником стал файтер из Кыргызстана Манас Темирбеков.

Поединок продлился менее одного раунда. Уже в стартовой пятиминутке Мурад Абдурахманов провел эффектный сабмишен, вынудив оппонента признать поражение.

Для Мурада Абдурахманова этот успех стал 14-й победой в профессиональной карьере.

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