Боец из Актау эффектно финишировал соперника на международном турнире

В соцсетях набирает популярность видео эффектного сабмишена, которым один из бойцов завершил поединок на международном турнире в Алматы. Как выяснилось, автором зрелищного приема оказался наш местный спортсмен Мурад Абдурахманов, сообщает Lada.kz .

Фото Мурада Абдурахманова

Актауский боец Мурад Абдурахманов одержал яркую победу на совместном турнире Brave CF 105 и Alash Pride 123, который прошел 31 мая во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы.

Мурад Абдурахманов выступал в полутяжелой весовой категории. Его соперником стал файтер из Кыргызстана Манас Темирбеков.

Поединок продлился менее одного раунда. Уже в стартовой пятиминутке Мурад Абдурахманов провел эффектный сабмишен, вынудив оппонента признать поражение.

Для Мурада Абдурахманова этот успех стал 14-й победой в профессиональной карьере.