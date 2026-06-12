Спортсмен из Мангистау стал бронзовым призером Кубка Азии

С 9 по 12 июня в Алматы проходит Кубок Азии «ASIAN JUDO CUP 2026» среди кадетов и юниоров, посвящённый памяти Бекета Махмутова. Спортсмен из Мангистауской области Диас Абыл показал достойный результат, завоевав бронзовую медаль, передает Lada.kz .

Фото: qazaqkuresi_judo_aktau / Instagram

Турнир собрал свыше 500 спортсменов из 12 стран Азии. За награды престижного международного старта борются представители Казахстана, Узбекистана, Австралии, Индии, Китайского Тайбэя, Ирана, США, Республики Корея, Монголии, России, Кыргызской Республики и других стран.

Соревнования проходят в дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Несколько дней на татами выходят кадеты в различных весовых категориях.

Спортсмен из Мангистауской области Диас Абыл выступал в весовой категории до 66 килограммов.

Как отмечают в федерации дзюдо региона, Диас Абыл достойно выступил и стал бронзовым призером Кубка Азии.

Поздравляем нашего спортсмена и тренерский штаб! Продолжай покорять вершины, - отметили в федерации.

Напомним, спортивную честь Мангистауской области на престижных состязаниях защищал и Бейбарыс Бахтыбайулы. В весовой категории до 90 килограммов среди юношей он провел ряд напряженных поединков, продемонстрировав высокий уровень подготовки, спортивное мастерство и волю к победе. По итогам турнира самбист поднялся на пьедестал почета, завоевав бронзовую медаль Кубка Азии.