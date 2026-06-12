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12.06.2026, 12:05

Спортсмен из Мангистау стал бронзовым призером Кубка Азии

Спорт 0 741 Лиана Рязанцева

С 9 по 12 июня в Алматы проходит Кубок Азии «ASIAN JUDO CUP 2026» среди кадетов и юниоров, посвящённый памяти Бекета Махмутова. Спортсмен из Мангистауской области Диас Абыл показал достойный результат, завоевав бронзовую медаль, передает Lada.kz.

Фото: qazaqkuresi_judo_aktau / Instagram
Фото: qazaqkuresi_judo_aktau / Instagram

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Турнир собрал свыше 500 спортсменов из 12 стран Азии. За награды престижного международного старта борются представители Казахстана, Узбекистана, Австралии, Индии, Китайского Тайбэя, Ирана, США, Республики Корея, Монголии, России, Кыргызской Республики и других стран.

Соревнования проходят в дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Несколько дней на татами выходят кадеты в различных весовых категориях.

Спортсмен из Мангистауской области Диас Абыл выступал в весовой категории до 66 килограммов.

Как отмечают в федерации дзюдо региона, Диас Абыл достойно выступил и стал бронзовым призером Кубка Азии.

Поздравляем нашего спортсмена и тренерский штаб! Продолжай покорять вершины, - отметили в федерации.

Напомним, спортивную честь Мангистауской области на престижных состязаниях защищал и Бейбарыс Бахтыбайулы. В весовой категории до 90 килограммов среди юношей он провел ряд напряженных поединков, продемонстрировав высокий уровень подготовки, спортивное мастерство и волю к победе. По итогам турнира самбист поднялся на пьедестал почета, завоевав бронзовую медаль Кубка Азии. 

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