Белорусский полузащитник стал игроком актауского «Каспия»

О переходе игрока Павла Седько сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Каспий». Последней командой футболиста был павлодарский «Иртыш», сообщает Lada.kz .

Павел Седько. Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

В «Каспии» рассчитывают, что опытный полузащитник поможет усилить игру команды в центре поля и добавит вариативности в атакующих действиях.

Павлу Седько 28 лет. Его рост составляет 178 сантиметров. Основная позиция футболиста - полузащитник. За свою карьеру Седько выступал в чемпионате Беларуси, а также имеет опыт игры в Казахстане. Теперь он продолжит карьеру в составе актауского клуба.

Между тем среди болельщиков новость о трансфере вызвала неоднозначную реакцию. В комментариях под публикацией часть поклонников клуба скептически восприняла очередное усиление из павлодарского «Иртыша».

Идеи закончились, и все за «Иртышом» подбираете, - написал один из пользователей.

Некоторые болельщики считают, что клубу следует активнее доверять молодым игрокам, а не усиливаться опытными футболистами из других команд.

Зачем собираете игроков второго сорта? Лучше молодежь выпускайте, - отметил другой комментатор.

Также пользователи высказывали мнение, что клубы Казахстанской премьер-лиги нередко обмениваются одними и теми же игроками, поэтому подобные трансферы уже не вызывают большого удивления у футбольных болельщиков.

Окончательную оценку новичку поклонники команды готовы дать после его первых матчей за актауский клуб.

Напомним, болельщики «Каспия» выступили с открытым обращением.