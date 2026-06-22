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22.06.2026, 11:06

Белорусский полузащитник стал игроком актауского «Каспия»

Спорт 0 727 Сергей Кораблев

 О переходе игрока Павла Седько сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Каспий». Последней командой футболиста был павлодарский «Иртыш», сообщает Lada.kz.

Павел Седько. Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»
Павел Седько. Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

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В «Каспии» рассчитывают, что опытный полузащитник поможет усилить игру команды в центре поля и добавит вариативности в атакующих действиях.

Павлу Седько 28 лет. Его рост составляет 178 сантиметров. Основная позиция футболиста - полузащитник. За свою карьеру Седько выступал в чемпионате Беларуси, а также имеет опыт игры в Казахстане. Теперь он продолжит карьеру в составе актауского клуба.

Между тем среди болельщиков новость о трансфере вызвала неоднозначную реакцию. В комментариях под публикацией часть поклонников клуба скептически восприняла очередное усиление из павлодарского «Иртыша».

 Идеи закончились, и все за «Иртышом» подбираете, - написал один из пользователей.

Некоторые болельщики считают, что клубу следует активнее доверять молодым игрокам, а не усиливаться опытными футболистами из других команд.

 Зачем собираете игроков второго сорта? Лучше молодежь выпускайте, - отметил другой комментатор.

Также пользователи высказывали мнение, что клубы Казахстанской премьер-лиги нередко обмениваются одними и теми же игроками, поэтому подобные трансферы уже не вызывают большого удивления у футбольных болельщиков.

Окончательную оценку новичку поклонники команды готовы дать после его первых матчей за актауский клуб.

Напомним, болельщики «Каспия» выступили с открытым обращением.

 

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