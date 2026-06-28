Велогонщики из Мангистау стали призерами республиканских соревнований в Талдыкоргане

С 23 по 27 июня в Талдыкоргане прошли республиканские соревнования по велоспорту «Жетісу шұғыласы». Спортсмены из Мангистауской области успешно выступили на турнире, завоевав несколько призовых мест, передает Lada.kz .

Коллаж автора. Фото: @aktaucyclingteam / Instagram

В Талдыкоргане прошли республиканские соревнования по велоспорту «Жетісу шұғыласы» среди юношей и девушек. Более 90 юных спортсменов из разных регионов Казахстана соревновались в течение четырёх дней. Они боролись за победу в индивидуальных и командных заездах.

Сборная Мангистауской области, представленная воспитанниками спортивного комплекса «Мангистау Арена», достойно выступила на соревнованиях и завоевала ряд призовых мест.

В индивидуальной гонке серебряные медали завоевали Самина Сейилханова, выступавшая среди девушек 13-14 лет, и Айым Сагынбаева, ставшая второй в возрастной категории 15-16 лет.

В командной гонке команда девушек 13-14 лет в составе Александры Слидзюк, Сафии Амангалиевой и Самины Сейилхановой заняла второе место. Среди девушек 15-16 лет бронзовыми призерами стали Динара Бактыгереи, Элионелла Данияркызы и Айым Сагынбаева.