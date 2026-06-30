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30.06.2026, 12:12

Дзюдоист из Мангистау завоевал «серебро» на чемпионате Европы

Спорт 0 816 Лиана Рязанцева

С 27 по 28 июня в Праге (Чешская Республика) проходил международный турнир по дзюдо «Prague European Cup» среди взрослых. Спортсмен из Мангистауской области Жантилек Нуртилепулы завоевал серебряную медаль, передаёт  Lada.kz.

На фото: Жантилек Нуртилепулы — в синей экипировке. Рядом с ним — победитель чемпионата Галымжан Кырыкбай.
На фото: Жантилек Нуртилепулы — в синей экипировке. Рядом с ним — победитель чемпионата Галымжан Кырыкбай.

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Чемпионат Европы завершился 28 июня в Праге. В турнире приняли участие более 400 спортсменов из 38 стран.

Спортивную честь Мангистау защищал дзюдоист Жантилек Нуртилепулы. Он выступал в весовой категории +100 кг.

В пресс-службе федерации дзюдо рассказали, что в финале Жантилек Нуртилепулы встретился с казахстанским спортсменом Галымжаном Кырыкбай. Поединок завершился победой Кырыкбая, который завоевал золотую медаль. Жантилек Нуртилепулы, соответственно, стал серебряным призером.

Наш дзюдоист провёл на турнире несколько напряжённых и зрелищных схваток, продемонстрировав высокий уровень подготовки, характер и волю к победе. Серебряная медаль Жантилека это результат системной и кропотливой работы самого спортсмена, тренерского штаба сборной Мангистауской области и его личных наставников. Для такого молодого дзюдоиста это большое достижение и важный шаг в профессиональном становлении. Мы уверены, что впереди его ждут новые победы. На достигнутом останавливаться не собираемся — продолжим подготовку к предстоящим международным стартам, — сказал президент Федерации дзюдо Мангистауской области Айбек Имашев.

Напомним, в 2024 году дзюдоист Жантилек Нуртилепулы завоевал серебряную медаль на молодежном Кубке Европы по дзюдо — Malaga Junior European Cup, который прошел в Испании.

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