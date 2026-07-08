Боксер из Мангистау стал чемпионом международного турнира

Бахтияр Исаев из Мангистауской области достойно выступил на международном турнире по боксу среди молодежи, который завершился 6 июля в Костанае, передаёт Lada.kz .

Фото предоставил Руслан Бибуев

Международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти братьев Айтеновых - Урала и Кургана проходил с 2 по 6 июля в Костанай.

В соревнованиях приняли участие 150 боксеров из Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Германии, Ирака, России и областей Казахстана.

Отличного результата добился представитель федерации бокса Мангистауской области Бахтияр Исаев. Он в весовой категории 90 кг.

В финале Бахтияр одержал победу над боксером из Беларуси и стал чемпионом турнира.

Поздравляем спортсмена и его тренеров с яркими победами и желаем дальнейших успехов в предстоящих соревнованиях, - отметили в федерации бокса.

Отмечается, что главным судьёй турнира выступил наш земляк - судья международной категории IBA Gold Free Star, судья World Boxing и член судейской комиссии Казахстана Руслан Бибуев. Его назначение на столь престижный международный турнир является высокой оценкой профессионализма и способствует укреплению авторитета Мангистауской области на мировой спортивной арене.