Медали чемпионата Азии по джиу-джитсу завевали спортсмены из Мангистау

Спортсмены из Мангистауской области стали призерами III чемпионата Азии по джиу-джитсу, который проходит в Алматы. Воспитанники спортивной школы «Жас батыр» из Актау завоевали две серебряные и одну бронзовую медали, передаёт Lada.kz.
С 11 по 19 июля в Алматы проходит III чемпионат Азии по джиу-джитсу среди юношей, юниоров и взрослых. Представители Мангистауской области уже пополнили копилку сборной региона двумя серебряными и одной бронзовой медалями.
На татами встретились сильнейшие спортсмены более чем из 20 стран Азии, которые борются за награды в различных возрастных и весовых категориях.
В числе призеров - воспитанники спортивной школы «Жас батыр» Актау:
Поздравляем наших спортсменов с этим высоким достижением и желаем им новых побед, — отметили в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.
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