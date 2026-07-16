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16.07.2026, 16:26

Медали чемпионата Азии по джиу-джитсу завевали спортсмены из Мангистау

Спорт 0 1 014 Лиана Рязанцева

Спортсмены из Мангистауской области стали призерами III чемпионата Азии по джиу-джитсу, который проходит в Алматы. Воспитанники спортивной школы «Жас батыр» из Актау завоевали две серебряные и одну бронзовую медали, передаёт Lada.kz.

Фото управления физической культуры и спорта региона
Фото управления физической культуры и спорта региона

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С 11 по 19 июля в Алматы проходит III чемпионат Азии по джиу-джитсу среди юношей, юниоров и взрослых. Представители Мангистауской области уже пополнили копилку сборной региона двумя серебряными и одной бронзовой медалями.

На татами встретились сильнейшие спортсмены более чем из 20 стран Азии, которые борются за награды в различных возрастных и весовых категориях.

В числе призеров - воспитанники спортивной школы «Жас батыр» Актау:

  • Бекнур Закарин — бронзовая медаль в весовой категории до 44 кг среди спортсменов до 16 лет;
  • Санжар Бекдурды — серебряная медаль в весовой категории до 48 кг среди спортсменов до 16 лет;
  • Даниял Ахметов — серебряная медаль в весовой категории до 77 кг среди спортсменов до 18 лет.

Поздравляем наших спортсменов с этим высоким достижением и желаем им новых побед, — отметили в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.

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