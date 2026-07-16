Медали чемпионата Азии по джиу-джитсу завевали спортсмены из Мангистау

Спортсмены из Мангистауской области стали призерами III чемпионата Азии по джиу-джитсу, который проходит в Алматы. Воспитанники спортивной школы «Жас батыр» из Актау завоевали две серебряные и одну бронзовую медали, передаёт Lada.kz .

Фото управления физической культуры и спорта региона

С 11 по 19 июля в Алматы проходит III чемпионат Азии по джиу-джитсу среди юношей, юниоров и взрослых. Представители Мангистауской области уже пополнили копилку сборной региона двумя серебряными и одной бронзовой медалями.

На татами встретились сильнейшие спортсмены более чем из 20 стран Азии, которые борются за награды в различных возрастных и весовых категориях.

В числе призеров - воспитанники спортивной школы «Жас батыр» Актау:

Бекнур Закарин — бронзовая медаль в весовой категории до 44 кг среди спортсменов до 16 лет;

Санжар Бекдурды — серебряная медаль в весовой категории до 48 кг среди спортсменов до 16 лет;

Даниял Ахметов — серебряная медаль в весовой категории до 77 кг среди спортсменов до 18 лет.