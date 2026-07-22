Айбек Имашев из Мангистау стал генеральным секретарем федерации дзюдо Казахстана

Мастер спорта международного класса, чемпион Азии и Европы Айбек Имашев назначен генеральным секретарем федерации дзюдо Казахстана. Решение принято по согласованию с Министерством туризма и спорта РК, сообщает Lada.kz .

Фото предоставлено пресс-службой федерации

Айбек Имашев родился в 1992 году в Мангистауской области. Является мастером спорта международного класса по дзюдо, обладателем 5 дана, тренером высшей категории первой квалификационной категории. Чемпион Азии и Европы, серебряный призёр Кубка мира, призёр международных турниров серии Grand Slam и Grand Prix.

После завершения спортивной карьеры он занимал должности старшего тренера сборной Мангистауской области по дзюдо, старшего тренера молодёжной сборной Казахстана, директора регионального Центра дзюдо, заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области. В 2023-2025 годах работал исполнительным директором федерации дзюдо Казахстана.

За профессиональные достижения награждён медалью «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие») Указом Президента Казахстана, орденом федерации дзюдо Казахстана «Дзюдо тарланы», а также благодарственным письмом Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК.

Исполнительным директором федерации дзюдо Казахстана назначен Тимур Болат, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр 2012 года и многократный чемпион Казахстана.