Частный инвестор появится у футбольного клуба «Каспий»

Информацию о предстоящем переходе в частную собственность подтвердили в футбольном клубе «Каспий», сообщает Lada.kz .

Фото футбольного клуба «Каспий», сгенерированный при помощи ИИ

В футбольном клубе «Каспий» сообщили, что в настоящее время проводится аудит предприятия, который является обязательным этапом перед сменой собственника.

После завершения всех юридических и финансовых процедур у клуба появится частный инвестор.

О сроках завершения сделки и личности будущего инвестора пока не сообщается.

В этом сезоне Казахстанской Премьер-лиги актауский «Каспий» после 18 туров набрал 18 очков и занимает 13 место в турнирной таблице.