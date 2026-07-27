Каратисты из Мангистау завоевали 10 медалей на чемпионате Азии

Спортсмены из Мангистауской области завоевали 10 медалей на чемпионате Азии по каратэ в Китае, который проходил в Китае, передает Lada.kz .

Фото управления физической культуры и спорта региона

Чемпионат Азии по каратэ WKF среди молодежи проходил с 21 по 26 июля в городе Ханчжоу (Китай). В чемпионате Азии приняли участие около 700 спортсменов из 12 стран, что сделало турнир одним из крупнейших молодежных соревнований континента по каратэ.

Спортсмены из Мангистауской области успешно выступили и завоевали 10 медалей различного достоинства.

Золотыми призерами чемпионата стали:

Амирхан Узденбаев (U14, весовая категория до 40 кг);

Айбиби Абдрахим (U14, свыше 52 кг);

Сумая Джолдас (14-15 лет, свыше 61 кг);

Анастассия Федорова (16-17 лет, до 53 кг);

Жарылгап Бахтабай (14-15 лет, до 57 кг).

Серебряные медали завоевали:

Бекзат Амантай (14-15 лет, свыше 70 кг);

Мадениет Матжан (14-15 лет, до 57 кг);

Захар Анищенко (14-15 лет, до 70 кг).

Бронзовыми призерами стали:

Нурайша Ислам (14-15 лет, до 54 кг);

Касымжан Базарбай (14-15 лет, до 63 кг).

В управлении физической культуры и спорта Мангистауской области поздравили спортсменов и их наставников с успешным выступлением.