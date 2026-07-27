Каратисты из Мангистау завоевали 10 медалей на чемпионате Азии

Спортсмены из Мангистауской области завоевали 10 медалей на чемпионате Азии по каратэ в Китае, который проходил в Китае, передает Lada.kz.
Чемпионат Азии по каратэ WKF среди молодежи проходил с 21 по 26 июля в городе Ханчжоу (Китай). В чемпионате Азии приняли участие около 700 спортсменов из 12 стран, что сделало турнир одним из крупнейших молодежных соревнований континента по каратэ.
Спортсмены из Мангистауской области успешно выступили и завоевали 10 медалей различного достоинства.
Золотыми призерами чемпионата стали:
Серебряные медали завоевали:
Бронзовыми призерами стали:
В управлении физической культуры и спорта Мангистауской области поздравили спортсменов и их наставников с успешным выступлением.
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