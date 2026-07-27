«Каспий» победил «Женис» со счетом 3:2 и вошёл в топ-10 КПЛ-2026

Актауский «Каспий» победил столичный «Женис» со счетом 3:2 в заключительном матче 19-го тура Казахстанской премьер-лиги. После этой победы команда поднялась на 10 место в турнирной таблице чемпионата страны, сообщает Lada.kz .

Фото: @caspiy_fc / Instagram

Вчера, 26 июля, завершился матч 19-го тура Казахстанской премьер-лиги. По итогам матча актауский «Каспий» одержал победу над столичной командой «Женис» со счетом 3:2.

Победный матч завершился в пользу нашей команды. Футболисты проявили характер, сражались до финального свистка и завоевали три важнейших очка. Благодарим всех болельщиков за поддержку, — сообщили в пресс-службе клуба.

Благодаря этой победе и набранным трем очкам «Каспий» поднялся на 10 место в турнирной таблице чемпионата Казахстана и закрепился в первой десятке.

Для западноказахстанского коллектива, который еще месяц назад находился в списке аутсайдеров КПЛ-2026, этот результат является настоящим прорывом. Команда Ерлана Шойтымова за последние пять встреч в чемпионате республики не потерпела ни одного поражения: четыре победы и одна ничья. Самая громкая из них была одержана недавно над «Ордабасы» из Шымкента (3:2). А теперь актауские футболисты оказались сильнее крепкого орешка сезона – «Жениса»,- сообщает Zakon.kz.

Напомним, ранее сообщалось, что частный инвестор появится у футбольного клуба «Каспий». Подробности читать здесь.