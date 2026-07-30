Спортсменки из Мангистау завоевали медали на чемпионате Казахстана по велоспорту

Спортсменки из Мангистауской области успешно выступили на чемпионате Республики Казахстан по велоспорту на треке среди юношей и девушек, который проходит в Астане с 26 по 31 июля. По итогам соревнований представительницы Мангистауской области завоевали золотую и серебряные награды, передает Lada.kz .

Фото управления физической культуры и спорта региона

С 26 по 31 июля в Астане проходит чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на треке среди юношей и девушек.

Спортивную честь Мангистауской области защищали воспитанницы спортивного комплекса «Мангистау Арена».

Главного успеха добилась Александра Слидзюк, ставшая чемпионкой Казахстана в спринте. Велогонщица уверенно опередила соперниц и завоевала золотую медаль, поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Еще одну награду сборная региона завоевала в первый день соревнований, став серебряным призером в командной гонке.

В составе команды выступили:

Самина Сейілханова;

Александра Слидзюк;

Сафия Аманғалиева;

Элионелла Даниярқызы.