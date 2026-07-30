Спортсменки из Мангистау завоевали медали на чемпионате Казахстана по велоспорту

Спортсменки из Мангистауской области успешно выступили на чемпионате Республики Казахстан по велоспорту на треке среди юношей и девушек, который проходит в Астане с 26 по 31 июля. По итогам соревнований представительницы Мангистауской области завоевали золотую и серебряные награды, передает Lada.kz.
С 26 по 31 июля в Астане проходит чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на треке среди юношей и девушек.
Спортивную честь Мангистауской области защищали воспитанницы спортивного комплекса «Мангистау Арена».
Главного успеха добилась Александра Слидзюк, ставшая чемпионкой Казахстана в спринте. Велогонщица уверенно опередила соперниц и завоевала золотую медаль, поднявшись на высшую ступень пьедестала.
Еще одну награду сборная региона завоевала в первый день соревнований, став серебряным призером в командной гонке.
В составе команды выступили:
Эта победа стала ярким результатом упорного труда, ежедневных тренировок, высокого мастерства и несгибаемой воли к победе. От всей души поздравляем Александру Слидзюк и ее тренеров с этой заслуженной победой. Желаем новых спортивных достижений, ярких побед и дальнейших успехов на соревнованиях, прославляя Мангистаускую область и Казахстан, - отметили в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.
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