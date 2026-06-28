Жара меняет свойства лекарств: какие препараты рискуют стать опасными

Жаркая погода может не только ухудшить самочувствие, но и сделать некоторые лекарства неэффективными или даже опасными для здоровья. Об этом рассказал фармацевт Ион Яланжи, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Из-за установившейся в странах Евразии аномальной жары многие люди столкнулись с обострением хронических заболеваний. Однако далеко не все учитывают, что высокие температуры способны изменить свойства медикаментов при неправильном хранении.

По словам специалиста, многие пренебрегают рекомендациями, указанными в инструкции к препаратам. Между тем резкие перепады температуры могут привести к тому, что лекарство потеряет свои лечебные свойства или, в отдельных случаях, станет опасным для применения.

Особое внимание эксперт советует уделять препаратам в ампулах. Если жидкость изменила цвет или в ней появился осадок, использовать такое лекарство нельзя. В сиропах и каплях под воздействием жары испаряется вода, из-за чего увеличивается концентрация действующего вещества, что повышает риск передозировки. Кроме того, сладкие сиропы могут начать бродить.

Не менее чувствительны к высоким температурам мази и ректальные свечи — они плавятся, расслаиваются и после этого уже не пригодны к использованию. Таблетки и капсулы, как правило, не становятся опасными, но могут существенно утратить свою эффективность.

Фармацевт рекомендует хранить лекарства в сухом и прохладном месте при температуре не выше +25 градусов. Не стоит оставлять аптечку в автомобиле или носить ее длительное время в сумке во время прогулок в жару. При хранении медикаментов в холодильнике также следует соблюдать осторожность: упаковки не должны соприкасаться с задней стенкой, а некоторые препараты, в частности антибиотики, нельзя замораживать.

Перед приемом любого лекарства специалист советует внимательно осмотреть его. Если изменились цвет, запах, консистенция или форма препарата, от его использования лучше отказаться. При возникновении сомнений рекомендуется обратиться за консультацией к фармацевту.