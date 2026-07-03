Время пошло: подрядчикам в Актау дали неделю на устранение последствий раскопок

В Актау подрядным организациям поручено до 10 июля 2026 года полностью завершить работы по благоустройству, восстановить тротуары до первоначального состояния, а также заменить поврежденную и разбитую брусчатку на новую, передаёт Lada.kz со ссылкой на городской акимат.

Фото акимата Актау

В Актау участились жалобы жителей на качество восстановления территорий после проведения земляных работ, связанных с модернизацией инженерных сетей. В связи с этим руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бексултан Шалабаев провел состояния благоустройства в микрорайонах.

Проверка показала, что на ряде участков после завершения земляных работ подрядчики не завершили восстановление территории. В акимате подчеркнули, что это создает неудобства для жителей и затрудняет безопасное передвижение пешеходов.

В связи с этим подрядным организациям поручено до 10 июля 2026 года полностью завершить работы по благоустройству, восстановить тротуары до первоначального состояния, а также заменить поврежденную и разбитую брусчатку на новую.

Жители ежедневно сталкиваются с неудобствами на этих участках. Подрядные организации обязаны качественно завершить все начатые работы и полностью восстановить тротуары до их первоначального состояния, — подчеркнул руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бексултан Шалабаев.

В акимате также отметили, что подрядчиков предупредили об административной ответственности.