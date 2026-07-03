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03.07.2026, 11:43

Время пошло: подрядчикам в Актау дали неделю на устранение последствий раскопок

Коммунальная жизнь 0 2 712 Лиана Рязанцева

В Актау подрядным организациям поручено до 10 июля 2026 года полностью завершить работы по благоустройству, восстановить тротуары до первоначального состояния, а также заменить поврежденную и разбитую брусчатку на новую, передаёт Lada.kz со ссылкой на городской акимат. 

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

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В Актау участились жалобы жителей на качество восстановления территорий после проведения земляных работ, связанных с модернизацией инженерных сетей. В связи с этим руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бексултан Шалабаев провел состояния благоустройства в микрорайонах.

Проверка показала, что на ряде участков после завершения земляных работ подрядчики не завершили восстановление территории. В акимате подчеркнули, что это создает неудобства для жителей и затрудняет безопасное передвижение пешеходов.

В связи с этим подрядным организациям поручено до 10 июля 2026 года полностью завершить работы по благоустройству, восстановить тротуары до первоначального состояния, а также заменить поврежденную и разбитую брусчатку на новую.

Жители ежедневно сталкиваются с неудобствами на этих участках. Подрядные организации обязаны качественно завершить все начатые работы и полностью восстановить тротуары до их первоначального состояния, — подчеркнул руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бексултан Шалабаев.

В акимате также отметили, что подрядчиков предупредили об административной ответственности.

В случае невыполнения требований в установленный срок к ним будут применены меры административной ответственности и наложены штрафы в соответствии с действующим законодательством, - заключили в пресс-службе акимата.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
давно уже пора взяться за всех этих подрядчиков особенно КЖСА ! Перекопали весь город! Изуродовали!
04.07.2026, 01:01
AeroV
AeroV
Кажись Акимат и их подрядчики забыли о 15 мкр. который раскопали вдоль и поперек
03.07.2026, 10:00
Ingul
Ingul
Надо же?! Еще и года не прошло с момента "окончания" реконструкции. Одни поручения и обещания. Обещали возобновить подачу горячей воды и..... Воз и ныне там.
03.07.2026, 09:30
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