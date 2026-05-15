Жители Актау пожаловались на едкий запах: экологи зафиксировали завышение концентрации сероуглерода

Жители Актау в социальных сетях пожаловались на едкий запах в городе. В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что зафиксировали завышение концентрации сероуглерода, передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

Горожане пожаловались, что сегодня ночью почувствовали резкий неприятный запах.

Сначала я подумала, что это сероводород – запах был похож на тухлые яйца. Утром посмотрела по карте и увидела, что был повышенный уровень диоксида азота. Интересно, ощущал ли ещё кто-то выброс в городе?, - написала жительница Актау.

Еще один житель города написал, что особенно сильно чувствуется этот запах в нижних микрорайонах.

Несколько дней назад дышать невозможно было, - пожаловался он.

В департаменте экологии Мангистауской области сообщили редакции, что мониторинговая группа в течение трёх дней подряд проводила замеры концентрации сероуглерода. По результатам исследований зафиксировано превышение допустимых норм.

Повышенные показатели были зафиксированы на территории индустриального парка, где расположены несколько крупных промышленных предприятий. Соответствующее уведомление направлено в прокуратуру. После открытия проверки специалисты приступят к установлению предприятия, допустившего нарушение, - сообщили в ведомстве.

 Экологи отметили, что превышение концентрации сероуглерода зафиксировано в тысячу раз.

