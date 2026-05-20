Нефтяную компанию в Мангистау оштрафовали почти на полмиллиарда тенге

Природоохранная прокуратура Мангистауской области выявила серьезные экологические нарушения при проведении буровых работ одной из крупных компаний, сообщает Lada.kz .

По данным областной прокуратуры, нарушения были обнаружены в деятельности филиала компании Buzachi Operating Ltd.

При проведении буровых работ компания допустила значительное превышение установленного лимита накопления опасных отходов.

Объем буровых отходов оказался превышен на 513,2 тонны.

По акту природоохранной прокуратуры предприятие привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 328 КоАП РК («Нарушение лимитов накопления или захоронения отходов»).

Сумма штрафа составила 474 миллиона тенге.