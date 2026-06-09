Загадочная вонь в Актау: экологи опубликовали результаты анализов

Жители новых микрорайонов областного центра пожаловались на неприятный запах. Экологи провели проверку, однако превышения предельно-допустимых концентраций не обнаружили, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, вечером 8 июня жители микрорайонов Шығыс-1 и № 33 пожаловались на неприятный запах. Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля с 22:30 8 июня до 01:30 9 июня провели отбор проб атмосферного воздуха в указанных микрорайонах, а также вдоль автотрассы Актау — Акшукур.

По результатам проведённых анализов превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

О запахах непонятного происхождения жители Актау сообщают довольно часто. Специалисты отбирают пробы воздуха, однако последующий анализ не выявляет каких-либо превышений ПДК.