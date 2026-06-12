Жителям Мангистау запретили спуск на солончак во впадине Карынжарык

Специалисты Устюртского государственного природного заповедника предупредили, что спуск на солончак, расположенный во впадине Карынжарык строго запрещён.

В рамках меморандума о сотрудничестве между министерством туризма и спорта Республики Казахстан и министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, по согласованию с Комитетом лесного хозяйства и животного мира, журналистам, блогерам, тревел-блогерам и медиакреаторам, включённым в утверждённый список, разрешён беспрепятственный доступ на особо охраняемые природные территории, а также проведение фото- и видеосъёмки. Данная деятельность осуществляется в целях популяризации туристического потенциала региона. Для остальных посетителей заповедника разрешается только осмотр солончака впадины Карынжарык со специально отведённых смотровых площадок без спуска на его территорию, - говорится в сообщении заповедника.