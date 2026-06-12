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12.06.2026, 17:54

Жителям Мангистау запретили спуск на солончак во впадине Карынжарык

Экология 0 1 830 Лиана Рязанцева

Беспрепятственный доступ на особо охраняемые природные территории, а также проведение фото- и видеосъёмки разрешены только тревел-блогерам и медиакреаторам, включённым в утверждённый список министерства туризма и спорта, а также министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Такое предупреждение опубликовано на официальной странице Устюртского государственного природного природного заповедника в Instagram, передает  Lada.kz.

Фото: gelio.livejournal.com
Фото: gelio.livejournal.com

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Специалисты Устюртского государственного природного заповедника предупредили, что спуск на солончак, расположенный во впадине Карынжарык строго запрещён.

В рамках меморандума о сотрудничестве между министерством туризма и спорта Республики Казахстан и министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, по согласованию с Комитетом лесного хозяйства и животного мира, журналистам, блогерам, тревел-блогерам и медиакреаторам, включённым в утверждённый список, разрешён беспрепятственный доступ на особо охраняемые природные территории, а также проведение фото- и видеосъёмки. Данная деятельность осуществляется в целях популяризации туристического потенциала региона. Для остальных посетителей заповедника разрешается только осмотр солончака впадины Карынжарык со специально отведённых смотровых площадок без спуска на его территорию, - говорится в сообщении заповедника.

Отмечается, что в случае несоблюдения установленных правил и предупреждений на территории заповедника к нарушителям будут применяться меры административной ответственности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, включая наложение штрафов.

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