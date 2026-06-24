Житель села в Мангистау обнаружил у себя во дворе краснокнижное животное

Житель Мунайлинского района обнаружил во дворе своего дома необычного зверя. Решив, что животное может нуждаться в помощи, мужчина поймал его и передал специалистам, передает Lada.kz .

Фото: Устюртский государственный заповедник

Зверь был обнаружен во дворе частного дома в селе Батыр. Сотрудники полиции доставили «находку» в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Начальник инспекции Габбас Досатов связался с сотрудниками Устюртского государственного природного заповедника. В Актау для осмотра животного прибыли заместитель директора заповедника по научной работе Жаскайрат Ермек и инспектор Досан Атантаев.

После осмотра специалисты установили, что неведомым зверем является перевязка – редкое хищное млекопитающее из семейства куньих. Перевязка – единственный представитель рода Vormela, обитающий как в Казахстане, так и в мире.

Вид занесен в Красную книгу Казахстана и относится к III категории – редким животным, численность и ареал которых сокращаются. В стране перевязка обычно встречается в полузакрепленных и закрепленных песках, предпочитая места обитания мелких млекопитающих – песчанок, сусликов и мышей.

Специалисты провели визуальный осмотр животного и не выявили серьезных внешних повреждений. После обследования зверька перевезли и выпустили на территории Каракия-Каракольского государственного природного заказника.