18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.41
533.88
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.07.2026, 10:48

Волки и степные лисицы попали в фотоловушки Устюртского заповедника в Мангистау

Экология 0 2 246 Лиана Рязанцева

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника опубликовали новые кадры с фотоловушек. В объектив попали степные волки, лисицы, куропатки и кролик, обитающие в дикой природе Мангистау, передаёт Lada.kz.

Кадр видео: instagram.com/sauleburibai
Кадр видео: instagram.com/sauleburibai

Похожие новости

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника поделились новыми снимками, сделанными с помощью фотоловушек.

На фотографиях и видео запечатлены:

  • степные волки;
  • степные лисицы;
  • куропатки;
  • кролик.

Фотоловушка - это современное устройство, позволяющее наблюдать за животными в их естественной среде обитания, не причиняя им вреда. Она активируется датчиком движения и инфракрасным датчиком и записывает дневную и ночную активность животных. Это устройство широко используется в научных исследованиях в особо охраняемых природных территориях для сохранения биоразнообразия и выявления редких видов. Главная цель установки фотоловушки в природном заповеднике Устюрт - регистрация животных и птиц, обитающих в заповеднике, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу Казахстана, и научный мониторинг их естественной среды обитания. Каждая сделанная фотография предоставляет ценные данные, раскрывающие тайны природы. Эти данные служат для защиты биоразнообразия, сохранения экосистем и передачи природных ресурсов будущим поколениям, - отметили в заповеднике. 

Дикую природу степей Мангистау удается запечатлеть не только фотоловушкам, но и жителям региона, а также туристам, которым посчастливилось встретить животных в их естественной среде обитания.

В видео использованы кадры заповедника, а также @sauleburibai.

10
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь