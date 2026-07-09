Волки и степные лисицы попали в фотоловушки Устюртского заповедника в Мангистау

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника опубликовали новые кадры с фотоловушек. В объектив попали степные волки, лисицы, куропатки и кролик, обитающие в дикой природе Мангистау, передаёт Lada.kz .

Кадр видео: instagram.com/sauleburibai

Сотрудники Устюртского государственного природного заповедника поделились новыми снимками, сделанными с помощью фотоловушек.

На фотографиях и видео запечатлены:

степные волки;

степные лисицы;

куропатки;

кролик.

Фотоловушка - это современное устройство, позволяющее наблюдать за животными в их естественной среде обитания, не причиняя им вреда. Она активируется датчиком движения и инфракрасным датчиком и записывает дневную и ночную активность животных. Это устройство широко используется в научных исследованиях в особо охраняемых природных территориях для сохранения биоразнообразия и выявления редких видов. Главная цель установки фотоловушки в природном заповеднике Устюрт - регистрация животных и птиц, обитающих в заповеднике, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу Казахстана, и научный мониторинг их естественной среды обитания. Каждая сделанная фотография предоставляет ценные данные, раскрывающие тайны природы. Эти данные служат для защиты биоразнообразия, сохранения экосистем и передачи природных ресурсов будущим поколениям, - отметили в заповеднике.

Дикую природу степей Мангистау удается запечатлеть не только фотоловушкам, но и жителям региона, а также туристам, которым посчастливилось встретить животных в их естественной среде обитания.

В видео использованы кадры заповедника, а также @sauleburibai.