В тумане формулировок: когда вернут задержанный автомобиль владельцу, расказали в полиции Мангистау

В полиции региона дали комментарий по поводу отказа в выдаче автомобиля владельцу фуры со штрафстоянки, передает Lada.kz .

Полиция региона сообщает, что в соответствии с пунктом 1 подпункта 1 части 1 статьи 797 Кодекса об административных правонарушениях в отношении Ш. Киясбаева (водителя) за грубые нарушения Правил дорожного движения (часть 2 статьи 611, часть 1 статьи 610, часть 4 статьи 613, часть 3 статьи 596 и часть 1 статьи 613) применена мера запрета на использование транспортного средства.

Автомобиль DAF FT XF 105 с государственным номером 04ASN17 был помещён на специальную стоянку. В настоящее время в связи с тем, что по зарегистрированным в отношении правонарушителя административным делам судебным органом не принято решение, транспортное средство подлежит возврату собственнику после устранения причин его задержания, - пояснили в ведомстве.

Согласно части 1 статьи 797 Кодекса об административных правонарушениях уполномоченное должностное лицо вправе задерживать, доставлять и запрещать эксплуатацию транспортных средств путем доставки их для временного хранения на специальные площадки или стоянки до устранения причин задержания.

Статья 611. Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

Часть 2 - Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей (196 000 тенге) либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (78 640 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Статья 613. Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения - влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на восемь лет.

Статья 596. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

Часть 3- Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, – влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

Вчера, 13 августа, в редакцию Lada.kz обратился владелец фуры Галымжан Елеусизов, сообщив новые подробности инцидента, отметив, что до сих пор не может забрать свой автомобиль со штрафстоянки.

Напомним, попытка остановить большегруз для проверки документов обернулась для сотрудников правопорядка погоней, которую читатели сравнили с популярной игрой GTA.

Позже в Сети блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что водитель сбежал накануне судебного разбирательства.

В Специализированном суде по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении водителя фуры, устроившего опасную ночную гонку в попытках скрыться от полиции.

Суд признал водителя фуры виновным по части 1 статьи 610, части 2 статьи 611 КоАП РК. Ему назначено наказание – штраф в размере 78 640 тенге и лишение водительских прав на один год.