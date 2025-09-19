Катер с дырой в борту снова катает пассажиров в Актау?

Қазақ тіліне аудару

Ситуация вокруг недавней аварии катеров у причала, напротив маяка «Меловой», продолжает вызывать резонанс. По информации администрации яхт-клуба «Бриз», катер «Elise», ранее участвовавший в столкновении, якобы вновь вышел в море с пассажирами на борту. При этом на судне оставалась пробоина, а номер был фальшивый. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото: кадр видео

Администрация яхт-клуба заявляет, что штраф в размере 117 960 тенге для нарушителей не является сдерживающей мерой, потому что они могут заработать такую сумму за один день.

Однако в инспекции транспортного контроля по Мангистауской области сведения о том, что участвовавшие в инциденте катера снова вышли в море, опровергли. По данным ведомства, оба судна – «Elise» и «Izi» – не эксплуатируются.

Поврежденный «Elise» находится на производственной базе. Второй катер помещен в гараж.

В качестве доказательств в инспекции отправили фото.

Катер «Elise»

Катер «Izi»

Напомним, авария случилась 13 сентября, около 19:30 часов. В результате столкновения двух моторных судов пострадали два человека, в числе которых – несовершеннолетняя. Обоих увезли с места происшествия на Скорой помощи.

Позже в Сети появилось видео инцидента.

В управлении здравоохранения области сообщили, что все пострадавшие выписаны из больницы и продолжают лечение амбулаторно.

Вскоре стало известно, какое наказание понес виновник столкновения катеров.