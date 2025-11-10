Актау под прицелом «лжетеррористов»: где еще зафиксированы ложные угрозы

Редакция Lada.kz подготовила обзор аналогичных случаев, зафиксированных в других городах Казахстана и соседних странах.

фото из архива Lada.kz

Неизвестные в этом году угрожали убийствами в школах различных городов Казахстана.

Во всех зафиксированных случаях создавались каналы в Telegram, через которые «лжетеррористы» распространяли свои угрозы. В чатах публиковались фотографии оружия, гранат и боеприпасов, а также списки школ, на которые якобы готовятся нападения. В рассылках указывались номера десятков учебных заведений.

Так, в апреле 2025 года в школьных чатах Семея начали пересылать сообщения о якобы готовящихся расправах. Эти рассылки вызвали тревогу у родителей и учеников. В департаменте полиции Абайской области сообщили, что в чатах и мессенджерах распространяется ложная информация, и призвали жителей города сохранять спокойствие.

В начале учебного года, 9 сентября, появилась рассылка от неизвестных, в которой говорилось о якобы готовящихся вооружённых нападениях на школы Балхаша. Авторы представились «террористическим легионом» и заявили о намерении «захвата заложников». Сообщение сопровождалось угрозами в адрес полиции и подробным «расписанием» вымышленных атак.

На следующий день появились сообщения о бомбах в школах Темиртау и Атырау. Во всех случаях власти опровергли информацию и назвали её фейком.

В октябре текущего года неизвестный угрожал жизни школьников в столице Кыргызстана — Бишкеке. Через видеообращение в мессенджере он заявил о намерении убить школьников, что стало причиной перехода всех школ на онлайн-формат обучения.

Подобные угрозы поступали и школам в России. В Нижнекамске неизвестные создали Telegram-канал, в котором публиковались материалы о якобы заложенных бомбах и возможных нападениях на школы города. Появился анонимный канал с угрозами нападения и на школы Перми.

В 2024 году сообщения о якобы готовящихся массовых убийствах в школах были зафиксированы в Костанае, Павлодаре и Петропавловске.

Во всех этих случаях власти настоятельно призывали родителей, учеников и педагогов не поддаваться панике.

Напомним, вчера, 9 ноября, в чатах жители Мангистауской области пересылали скриншоты с угрозами о готовящемся нападении на образовательные учреждения.

Полиция Мангистауской области просила жителей Актау не поддаваться панике. В ведомстве отметили, что реальной угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников школ не установлено.

Сегодня, 10 ноября, корреспондент Lada.kz проверил обстановку в нескольких учебных заведениях города.

Отмечается, что в Актау неоднократно поступали сообщения о предполагаемых бомбах в школах. 22 сентября 2025 года поступил вызов о заложенной бомбе в школе № 1. Позже выяснилось, что сообщение оказалось частью учебной тревоги.

В 2024 году несколько раз поступали сообщения о заложенной бомбе в школе №1 города Актау. Они также оказались ложными.