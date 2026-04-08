18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.04.2026, 11:18

Новый поворот: прокурор Актау отменил решение о закрытии дела Натальи Бойковой

Происшествия 0 2 430 Наталья Вронская

По делу Натальи Бойковой, ранее вызвавшему широкий общественный резонанс, появились новые обстоятельства, передает Lada.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления отменено прокурором города Актау. Материалы направлены на дополнительное расследование.

Ранее уголовное дело было закрыто после того, как в ходе следствия потерпевшая заявила об отсутствии факта принуждения. Это решение вызвало несогласие со стороны родственников, которые обратились с жалобами в надзорные органы.

Теперь следственным органам предстоит повторно изучить все обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку.

Напомним, ранее в социальных сетях распространялись ориентировки с просьбой помочь в поисках пропавшей дочери Веры Бойковой, которая 6 марта не вернулась домой. В этот же день родственники подали в розыск. Мама Натальи рассказала, куда и зачем ушла дочь в день пропажи. Спустя неделю она была найдена живой. Однако, со слов родителей девушки, почти сразу стало известно, что Наталья стала жертвой насилия и незаконного удержания.

Кроме того, мать потерпевшей написала письмо в редакцию, в котором заявила, что ее дочь сразу после недельного «удержания» подверглась 12-часовому допросу со стороны полиции без присутствия психолога, несмотря на ментальные нарушения здоровья.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
"постановление о прекращении уголовного дела отменено прокурором города Актау. Материалы направлены на дополнительное расследование."----Мы все следим за ходом дела и ждём справедливого приговора!
08.04.2026, 06:55
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь