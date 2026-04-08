Новый поворот: прокурор Актау отменил решение о закрытии дела Натальи Бойковой

Фото: архив Lada.kz

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления отменено прокурором города Актау. Материалы направлены на дополнительное расследование.

Ранее уголовное дело было закрыто после того, как в ходе следствия потерпевшая заявила об отсутствии факта принуждения. Это решение вызвало несогласие со стороны родственников, которые обратились с жалобами в надзорные органы.

Теперь следственным органам предстоит повторно изучить все обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку.

Напомним, ранее в социальных сетях распространялись ориентировки с просьбой помочь в поисках пропавшей дочери Веры Бойковой, которая 6 марта не вернулась домой. В этот же день родственники подали в розыск. Мама Натальи рассказала, куда и зачем ушла дочь в день пропажи. Спустя неделю она была найдена живой. Однако, со слов родителей девушки, почти сразу стало известно, что Наталья стала жертвой насилия и незаконного удержания.

Кроме того, мать потерпевшей написала письмо в редакцию, в котором заявила, что ее дочь сразу после недельного «удержания» подверглась 12-часовому допросу со стороны полиции без присутствия психолога, несмотря на ментальные нарушения здоровья.