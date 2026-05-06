В Мангистауской области выявили лабораторию по выращиванию наркотиков

В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» пресечена деятельность подпольной лаборатории по выращиванию наркотических веществ, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Как сообщили в правоохранительных органах, 28 апреля в одном из населённых пунктов Мунайлинского района при проверке частного дома были задержаны двое граждан, пытавшихся избавиться от растений, схожих с наркотическими.

В ходе обыска на территории домовладения в хозяйственной постройке обнаружена специально оборудованная лаборатория. Изъяты фитолампы, водяные фильтры, удобрения, электрогенераторы, а также растения каннабиса.

Кроме того, в другой постройке найдены свёртки с веществом, предположительно наркотическим, электронные весы, приспособления для употребления и ноутбук. На территории двора также выявлены дополнительные выращенные растения.

Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых наркотических средств составил более 30 килограммов – 30 килограммов 840 граммов марихуаны.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 297 и части 1 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводятся следственные действия. Один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания, второй – под административный арест.

