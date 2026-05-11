Пьяного водителя задержали на трассе в Мангистау

На трассе Жынгылды – Шетпе полицейские остановили автомобиль марки Toyota и задержали водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Lada.kz .

По данным отдела полиции Бейнеуского района, 9 мая около 21:14 часов на трассе Жынгылды – Шетпе остановлен автомобиль марки Toyota. При проверке от водителя исходил запах алкоголя.

Водитель был доставлен в Бейнеускую центральную районную больницу для прохождения медицинского освидетельствования. В результате осмотра врачом было установлено состояние алкогольного опьянения средней степени. В отношении водителя составлен протокол в соответствии со статьей 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что материалы направлены в Бейнеуский районный суд, а автомобиль водворен на штрафстоянку.

Для справки

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а также за передачу управления лицу, находящемуся в таком состоянии, предусмотрены административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами на семь лет.