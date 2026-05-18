На трассах в Мангистау выявили более 11 тысяч нарушений ПДД за четыре месяца

Нарушения были выявлены при помощи автоматизированных систем «Кибер-Шериф» и «ErkinPatrul G2», а также беспилотных летательных аппаратов, передает Lada.kz .

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что за четыре месяца в отношении водителей, нарушивших правила дорожного движения, составлено 8883 административных протокола. Кроме того, в ходе скрытого патрулирования выявлено 215 правонарушений. С помощью автоматизированных систем «Кибер-Шериф» и «ErkinPatrul G2», установленных в служебных автомобилях, зафиксировано 2310 административных правонарушений.

Рота патрульной полиции провела ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности дорожного движения. По результатам анализа количество дорожно-транспортных происшествий снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом, - заявили в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники патрульной полиции с использованием беспилотных летательных аппаратов выявили 81 административное правонарушение на автодорогах республиканского значения. Кроме того, в целях обеспечения дорожной безопасности на постоянной основе функционируют фильтрационные контрольные посты.