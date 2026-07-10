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09.07.2026, 19:58

Сломал ребро: старшего сержанта Нацгвардии Жанаозена осудили за избиение солдата-срочника

Происшествия 0 2 583 Лиана Рязанцева

Военный суд Актюбинского гарнизона вынес приговор старшему сержанту воинской части №5548 Национальной гвардии за избиение солдата срочной службы в Жанаозене. В результате побоев военнослужащий получил перелом ребра, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

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Сообщается, что суд признал 25-летнего старшего сержанта виновным в превышении власти и назначил ему один год лишения свободы. Под стражу его взяли сразу после оглашения приговора.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в январе 2026 года. Поводом для конфликта стала драка между военнослужащими разных подразделений, в результате которой один из солдат получил перелом носа.

После этого, по данным следствия, 25-летний старший сержант построил около 15 военнослужащих в помещении для сушки обуви и начал выяснять обстоятельства произошедшего. Во время разговора он обвинил срочников в том, что они не смогли предотвратить конфликт, после чего несколько раз ударил одного из них ногой по голове и в область грудной клетки.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, военнослужащий получил перелом седьмого ребра. Несмотря на сильную боль, он не сообщил о случившемся, опасаясь последствий. Лишь спустя две недели, когда у него появился кашель с кровью, солдат обратился за медицинской помощью. Сначала он сообщил матери, что получил травму при падении, однако позже признался, что был избит старшим сержантом.

Сам подсудимый вину не признал. Говорил в суде, что не строил солдат и никого не бил. Да и деньги на покупку медицинского корсета перевел после того, как к нему обратилась мать потерпевшего. Эти доводы не помогли.  Суд все равно признал старшего сержанта виновным. Помогли показания потерпевшего и свидетелей, а также заключения экспертизы, - сообщает Ulysmedia.kz.

Военный суд Актюбинского гарнизона признал 25-летнего старшего сержанта виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Кроме того, осужденный обязан выплатить потерпевшему 700 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда и 900 тысяч тенге на возмещение судебных расходов на представителя.

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