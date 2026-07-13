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13.07.2026, 12:32

В Актау разыскивают пропавшего 27-летнего мужчину

Происшествия 0 3 310 Лиана Рязанцева

Полиция Мангистауской области и волонтёры Lider.kz проводят розыск без вести пропавшего Шынгыса Шектибаева. Мужчина вышел из дома 1 июля и не вернулся, передает Lada.kz.

Фото: Lider.kz
Фото: Lider.kz

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Шынгыс Шектибаев ушел из дома, расположенного в 17 микрорайоне, в среду, 1 июля и пропал. Его местонахождение неизвестно до текущего момента.

Поисками занимается полиция и волонтеры Lider.kz.  

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляются комплексные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Ориентировки направлены во все территориальные подразделения, проверяются возможные места пребывания пропавшего, проводится необходимая работа по поиску, - сообщили в ведомстве.

Приметы Шынгыса Шектибаева:

  • рост 175-180 см, худощавого телосложения;
  • волосы тёмные, короткие;
  • был одет в чёрную спортивку, чёрные штаны, белые кроссовки.

При себе у мужчины была серая сумка-рюкзак.

Полиция призывает граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Шектибаева Шынгыса 1999 года рождения, незамедлительно сообщить по телефону 102 или обратиться в ближайшее подразделение полиции. Розыскные мероприятия продолжаются и находятся на контроле полиции, - отметили в ведомстве.

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