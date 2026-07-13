В Актау разыскивают пропавшего 27-летнего мужчину

Полиция Мангистауской области и волонтёры Lider.kz проводят розыск без вести пропавшего Шынгыса Шектибаева. Мужчина вышел из дома 1 июля и не вернулся, передает Lada.kz .

Фото: Lider.kz

Шынгыс Шектибаев ушел из дома, расположенного в 17 микрорайоне, в среду, 1 июля и пропал. Его местонахождение неизвестно до текущего момента.

Поисками занимается полиция и волонтеры Lider.kz.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляются комплексные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Ориентировки направлены во все территориальные подразделения, проверяются возможные места пребывания пропавшего, проводится необходимая работа по поиску, - сообщили в ведомстве.

Приметы Шынгыса Шектибаева:

рост 175-180 см, худощавого телосложения;

волосы тёмные, короткие;

был одет в чёрную спортивку, чёрные штаны, белые кроссовки.

При себе у мужчины была серая сумка-рюкзак.