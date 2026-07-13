В Актау разыскивают пропавшего 27-летнего мужчину

Полиция Мангистауской области и волонтёры Lider.kz проводят розыск без вести пропавшего Шынгыса Шектибаева. Мужчина вышел из дома 1 июля и не вернулся, передает Lada.kz.
Шынгыс Шектибаев ушел из дома, расположенного в 17 микрорайоне, в среду, 1 июля и пропал. Его местонахождение неизвестно до текущего момента.
Поисками занимается полиция и волонтеры Lider.kz.
В настоящее время сотрудниками полиции осуществляются комплексные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Ориентировки направлены во все территориальные подразделения, проверяются возможные места пребывания пропавшего, проводится необходимая работа по поиску, - сообщили в ведомстве.
Приметы Шынгыса Шектибаева:
При себе у мужчины была серая сумка-рюкзак.
Полиция призывает граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Шектибаева Шынгыса 1999 года рождения, незамедлительно сообщить по телефону 102 или обратиться в ближайшее подразделение полиции. Розыскные мероприятия продолжаются и находятся на контроле полиции, - отметили в ведомстве.
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