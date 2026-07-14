В Актау закончили расследование дела о смертельном наезде на ребенка полицейским

Дело о гибели полуторагодовалого ребенка под колесами служебного автомобиля в Актау поступило в суд, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

В Актауский городской суд поступило уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в смертельном наезде на полуторагодовалого ребенка. Такие данные изданию предоставили в пресс-службе ведомства.

По информации суда, материалы уголовного дела уже зарегистрированы и переданы для дальнейшего рассмотрения в установленном законом порядке.

Напомним, трагедия произошла 13 мая этого года в 27-м микрорайоне Актау. По данным департамента полиции Мангистауской области, сотрудник правоохранительных органов, находясь за рулем служебного автомобиля, совершил наезд на полуторагодовалого мальчика на внутридворовой дороге возле жилого дома. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. После случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК, а водитель был водворен в изолятор временного содержания.