18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.32
626.9
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.10.2025, 18:25

Суд встал на сторону жителей: в Актау огласили решение по скандальной стройке

Общество 0 2 782 Сергей Кораблев

Жители жилого массива «Самал-1» выиграли суд по делу о незаконной стройке многоквартирного дома, вызвавшей общественный резонанс, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили жители жилого массива «Самал 1»
Фото предоставили жители жилого массива «Самал 1»

Решение в пользу истцов огласила судья Жазира Мухаметова в здании Специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области.

По словам жителей, строительство велось без разрешительных документов и паспорта объекта, что нарушало градостроительные нормы.

Проект изначально подавался как таунхаус, потом его изменили на многоквартирный дом. При этом нагрузки на инфраструктурные сети никто не просчитывал, - рассказали истцы.

Представители ТОО «Заман» в суде пояснили, что земельный участок вместе с документами на строительство многоквартирного жилого дома был передан им ИП Амалхан Сугировой.

По данным суда, на протяжении нескольких месяцев застройщик не предоставлял запрашиваемые документы и продолжал работы, несмотря на обращения соседей.

Жители потребовали снести незаконный каркас здания, ссылаясь на нормы Земельного кодекса, запрещающие возведение многоквартирных домов на территориях, предназначенных под индивидуальные жилища.

Такое строительство приведет к коллапсу  не будет проезда для транспорта и пожарных, а дети окажутся в опасности, - подчеркнули жители.

В суде также отметили, что от застройщика звучали угрозы в адрес соседей, а представители ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и газовой службы оставили решение на усмотрение суда.

По итогам разбирательства, как заявили жители, суд принял решение в пользу жителей «Самал-1».

Судья Жазира Мухаметова проявила себя как объективный и грамотный специалист, - отметили участники процесса.

Напомним, в начале года стройка уже вызывала волну возмущений. 

После жалоб с февраля по май возведение объекта было приостановлено. Однако 5 июня без каких-либо разъяснений работы вновь активизировались.

В июне жители просили вновь остановить скандальную стройку.

Позже возмущенные возведением незаконного объекта жители наняли адвоката и подали в суд на застройщика.

В итоге жители сообщили, что спорный земельный участок, из-за которого уже несколько месяцев идут судебные тяжбы, переоформлен на новое юридическое лицо.

23
4
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь