Суд встал на сторону жителей: в Актау огласили решение по скандальной стройке

Жители жилого массива «Самал-1» выиграли суд по делу о незаконной стройке многоквартирного дома, вызвавшей общественный резонанс, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили жители жилого массива «Самал 1»

Решение в пользу истцов огласила судья Жазира Мухаметова в здании Специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области.

По словам жителей, строительство велось без разрешительных документов и паспорта объекта, что нарушало градостроительные нормы.

Проект изначально подавался как таунхаус, потом его изменили на многоквартирный дом. При этом нагрузки на инфраструктурные сети никто не просчитывал, - рассказали истцы.

Представители ТОО «Заман» в суде пояснили, что земельный участок вместе с документами на строительство многоквартирного жилого дома был передан им ИП Амалхан Сугировой.

По данным суда, на протяжении нескольких месяцев застройщик не предоставлял запрашиваемые документы и продолжал работы, несмотря на обращения соседей.

Жители потребовали снести незаконный каркас здания, ссылаясь на нормы Земельного кодекса, запрещающие возведение многоквартирных домов на территориях, предназначенных под индивидуальные жилища.

Такое строительство приведет к коллапсу – не будет проезда для транспорта и пожарных, а дети окажутся в опасности, - подчеркнули жители.

В суде также отметили, что от застройщика звучали угрозы в адрес соседей, а представители ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и газовой службы оставили решение на усмотрение суда.

По итогам разбирательства, как заявили жители, суд принял решение в пользу жителей «Самал-1».

Судья Жазира Мухаметова проявила себя как объективный и грамотный специалист, - отметили участники процесса.

Напомним, в начале года стройка уже вызывала волну возмущений.

После жалоб с февраля по май возведение объекта было приостановлено. Однако 5 июня без каких-либо разъяснений работы вновь активизировались.

В июне жители просили вновь остановить скандальную стройку.

Позже возмущенные возведением незаконного объекта жители наняли адвоката и подали в суд на застройщика.

В итоге жители сообщили, что спорный земельный участок, из-за которого уже несколько месяцев идут судебные тяжбы, переоформлен на новое юридическое лицо.