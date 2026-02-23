Референдум-2026: как жителям Мангистау найти свой участок через смартфон

Жители Мангистауской области могут заранее проверить номер и адрес своего участка для голосования на референдуме в онлайн-формате, передает Lada.kz со ссылкой на Центральную избирательную комиссию региона.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Уточнить информацию можно на сайте man.saylaw.kz и через Telegram-бот. Для этого необходимо ввести ИИН (индивидуальный идентификационный номер) в соответствующее поле.

В случае отсутствия сведений на указанных платформах гражданам следует обратиться в колл-центры местных акиматов по месту жительства для включения данных в список избирателей.

В Актау колл-центр работает в здании акимата города по адресу: 4 микрорайон, здание №72. Номера телефонов для справок: +7 (7292) 30-13-38, +7 (700) 430-13-38.

В Жанаозене обратиться можно в акимат города, расположенный по улице Сатпаева, здание №1. Контакты: +7 (72934) 4-86-14.

В Бейнеуском районе колл-центр расположен в акимате по адресу: улица Д. Тажиева, здание №10/1. Номер телефона: +7 (72932) 21-57-6.

В Каракиянском районе – здание акимата, №8. Номер телефона: +7 (72937) 22-19-1.

В Мангистауском районе – акимат, расположенный по адресу: село Шетпе, микрорайон «Центральный», здание №2. Контакты: +7 (72931) 2-14-51.

В Мунайлинском районе – село Мангистау, 16 квартал, №11, здание акимата района. Номер телефона: +7 (7292) 46-62-34.

В Тупкараганском районе – город Форт-Шевченко, улица Д. Тажиулы, №13, здание акимата района. Контакты: +7 (72938) 22-29-0.

Также жители Актау могут обратиться в службу «109», расположенную в 7 микрорайоне, здание №28/1. Телефон – 109.

Жителям региона рекомендуется заранее проверить свои данные, чтобы избежать затруднений в день голосования.

