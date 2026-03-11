В день референдума в Мангистау будут работать 35 инватакси

В Мангистауской области во время референдума будут созданы условия для голосования граждан с инвалидностью. В этот день по региону будут работать 35 инватакси, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

По данным областной комиссии референдума, всего в регионе работает 261 участок референдума. Практически на всех избирательных участках созданы необходимые условия для беспрепятственного посещения и голосования граждан с ограниченными возможностями.

На участках установлены пандусы для свободного входа в здание людей, пользующихся инвалидными колясками, а также кнопки вызова помощи. На одном участке установка пандуса не требуется. Кроме того, на всех участках предусмотрены тактильные указатели, специальные уголки для граждан с особыми потребностями и специальные кабины для голосования.

На компьютерах в специальных уголках имеются аудиозаписи для граждан с нарушением зрения. Они могут прослушать статьи новой Конституции на казахском и русском языках через наушники. Кроме того, участки обеспечены увеличительными устройствами и трафаретами с шрифтом Брайля.

В день проведения референдума в 24 населённых пунктах области будут доступны 35 инватакси для жителей. При необходимости воспользоваться услугой заявку можно подать за один день по следующим номерам:

Актау: +7 (778) 474 -21-67;

Жанаозен: +7 (705) 124-57-78;

Бейнеуский район: +7 (771) 827-76-66;

Каракиянский район: +7 (775) 073-78-85, +7 (708) 725-78-08;

Мангистауский район: +7 (771) 116-18-77;

Мунайлинский район: +7 (775) 146-84-87, +7 (778) 276-90-37;

Тупкараганский район: +7 (778) 593-87-38.

Напомним, референдум по поправкам в Конституцию пройдет в это воскресенье, 15 марта. Эксперты из Мангистауской области объяснили новшества. Депутат регионального маслихата, предприниматель Ирина Беляева выразила мнение о необходимости обновления Основного закона и разъяснила ряд предлагаемых изменений

А представитель Общественного совета региона и председатель Индийского этнокультурного объединения Надежда Вадодария высказала свою точку зрения о поправках в Конституцию, касаемых казахского и русского языка.

Мнение про некоторые новые пункты в проекте новой Конституции выразила член Палаты юридических консультантов Ажар Картбай. Также эксперт из Актау прокомментировала расширение статьи, касающейся свободы слова в стране.

Председатель регионального экологического совета ECOJER, Адильбек Козыбаков, прокомментировал пункт, касающийся охраны окружающей среды и создания благоприятных условий для жизни и здоровья человека.

Кроме того, член Совета деловых женщин Мангистауской области Надежда Вадодария высказала своё мнение о том, как норма, касающаяся семьи и брака, скажется на гражданах.

Также в ЦИКе Мангистауской области рассказали, как найти свой учсток для голосования через смартфон.