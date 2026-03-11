18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.39
567.99
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.03.2026, 13:39

В день референдума в Мангистау будут работать 35 инватакси

Общество 0 755 Наталья Вронская

В Мангистауской области во время референдума будут созданы условия для голосования граждан с инвалидностью. В этот день по региону будут работать 35 инватакси, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

По данным областной комиссии референдума, всего в регионе работает 261 участок референдума. Практически на всех избирательных участках созданы необходимые условия для беспрепятственного посещения и голосования граждан с ограниченными возможностями.

На участках установлены пандусы для свободного входа в здание людей, пользующихся инвалидными колясками, а также кнопки вызова помощи. На одном участке установка пандуса не требуется. Кроме того, на всех участках предусмотрены тактильные указатели, специальные уголки для граждан с особыми потребностями и специальные кабины для голосования.

На компьютерах в специальных уголках имеются аудиозаписи для граждан с нарушением зрения. Они могут прослушать статьи новой Конституции на казахском и русском языках через наушники. Кроме того, участки обеспечены увеличительными устройствами и трафаретами с шрифтом Брайля.

В день проведения референдума в 24 населённых пунктах области будут доступны 35 инватакси для жителей. При необходимости воспользоваться услугой заявку можно подать за один день по следующим номерам:

  • Актау: +7 (778) 474 -21-67;
  • Жанаозен: +7 (705) 124-57-78;
  • Бейнеуский район: +7 (771) 827-76-66;
  • Каракиянский район: +7 (775) 073-78-85, +7 (708) 725-78-08;
  • Мангистауский район: +7 (771) 116-18-77;
  • Мунайлинский район: +7 (775) 146-84-87, +7 (778) 276-90-37;
  • Тупкараганский район: +7 (778) 593-87-38.

Напомним, референдум по поправкам в Конституцию пройдет в это воскресенье, 15 марта. Эксперты из Мангистауской области объяснили новшества. Депутат регионального маслихата, предприниматель Ирина Беляева выразила мнение о необходимости обновления Основного закона и разъяснила ряд предлагаемых изменений

А представитель Общественного совета региона и председатель Индийского этнокультурного объединения Надежда Вадодария высказала свою точку зрения о поправках в Конституцию, касаемых казахского и русского языка.

Мнение про некоторые новые пункты в проекте новой Конституции выразила член Палаты юридических консультантов Ажар Картбай. Также эксперт из Актау прокомментировала расширение статьи, касающейся свободы слова в стране. 

Председатель регионального экологического совета ECOJER, Адильбек Козыбаков, прокомментировал пункт, касающийся охраны окружающей среды и создания благоприятных условий для жизни и здоровья человека. 

Кроме того, член Совета деловых женщин Мангистауской области Надежда Вадодария высказала своё мнение о том, как норма, касающаяся семьи и брака, скажется на гражданах.

Также в ЦИКе Мангистауской области рассказали, как найти свой учсток для голосования через смартфон.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь