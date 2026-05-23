23.05.2026, 13:25

В Актау строят первый курорт для спасателей

Лиана Рязанцева

В Актау на побережье Каспийского моря строят первый в Казахстане resort-комплекс для сотрудников МЧС «112 Resort Aktau». Подробности рассказали в МЧС Казахстана, передаёт Lada.kz.

Фото: МЧС РК
В пресс-службе МЧС РК сообщили, что проект реализуется по инициативе министра по ЧС РК генерал-лейтенанта Чингиса Аринова при поддержке частного фонда казахстанских спасателей.

Земельный участок для строительства был предоставлен местными исполнительными органами.

 На первом этапе предусмотрено строительство административного блока, капсульных домов, бассейнов, спортивных площадок и прогулочных зон. В дальнейшем на территории комплекса появятся гостиница, SPA-центр, теннисный корт, пирс, воркаут-площадка, кафе и семейные зоны отдыха. Проект разработан с учетом условий службы спасателей и необходимости полноценного восстановления после работы, - говорится в сообщении пресс-службе.

Отмечается, что на территории базы также планируется размещение универсального спасательного подразделения из числа сотрудников оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф МЧС РК.

Это позволит обеспечить постоянную готовность к реагированию и одновременно создать условия для подготовки и восстановления личного состава.

 По словам министра, развитие социальной инфраструктуры для сотрудников остается одним из приоритетов ведомства.

Мы должны создавать достойные условия для наших сотрудников и их семей. Спасатели круглосуточно несут службу, работают в сложных условиях и должны иметь возможность полноценно восстановиться и провести время с близкими, - отметил Чингис Аринов.

После завершения строительства комплекс станет доступен для сотрудников МЧС и членов их семей. Для спасателей Казахстана такой формат отдыха и восстановления создается впервые.

