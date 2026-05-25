Фанаты «Арсенала» устроили заезд на дабл-декере: водителю грозит штраф в Актау

Фанаты лондонского «Арсенала» бурно отпраздновали чемпионство любимого клуба. Болельщики катались по городу на знаменитом красном двухэтажном автобусе, громко скандировали кричалки и включали музыку, сообщает Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

В соцсетях распространились видеозаписи, на которых фанаты футбольного клуба «Арсенал» празднуют победу команды в английской Премьер-лиге.

На кадрах видно, как болельщики передвигаются по Актау на красном двухэтажном автобусе, выкрикивают речевки и громко отмечают чемпионство клуба. Часть фанатов также собралась на набережной.

В департаменте полиции региона сообщили, что водитель автобуса был привлечен к административной ответственности по статье 593 КоАП РК (Нарушение правил перевозки пассажиров и пользования ремнями безопасности). Нарушение предусматривает штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге).

Напомним, что 24 мая лондонский «Арсенал» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги со счетом 2:1 и досрочно завоевал чемпионский титул.