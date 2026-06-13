Причал-самострой обязали демонтировать в Актау

Власти города заметили на берегу моря в 4А микрорайоне лодочный причал, когда его строительство было уже завершено, передаёт Lada.kz.
Новый объект был снят на видео и выставлен в социальные сети, где на него и обратил внимание городской акимат.
Как сообщили в акимате Актау, предпринимателю, допустившему данное нарушение, в соответствии с требованиями действующего законодательства вынесено строгое предупреждение и выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленный срок.
Кроме того, он обязан привести территорию в первоначальное состояние, демонтировать незаконно установленные конструкции, благоустроить прибрежную зону и обеспечить соблюдение санитарных требований. Исполнение предписания будет находиться на контроле уполномоченных органов.
На территории города не допускается самовольное освоение земельных участков, прибрежных полос и общественных пространств, а также проведение строительных работ без соответствующих разрешений, напомнили в городском акимате.
«Сохранение архитектурного облика города, соблюдение общественного порядка и требований законодательства — общая обязанность каждого. Призываем соблюдать нормы закона и проводить любые строительные или работы по благоустройству только после получения всех необходимых разрешительных документов. Напоминаем, что нарушение требований законодательства влечет установленную законом ответственность», - обратились к гражданам в акимате Актау.
Комментарии0 комментарий(ев)