«Крылышки» после пикника: в Актау разыскивают виновных в загрязнении побережья

После резонанса вокруг мясных отходов на побережье Каспийского моря на место выехали ответственные службы, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования региона

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования региона сообщили, что на место были направлены ответственные службы, проведен осмотр территории и организованы необходимые мероприятия по санитарной очистке.

По предварительным данным, причиной появления пищевых отходов на береговой линии могло стать несоблюдение отдельными гражданами элементарных правил чистоты. Речь идет о случаях, когда после отдыха на побережье мусор, упаковки и остатки продуктов питания оставляются непосредственно на территории. Также не исключается, что часть пищевых отходов могла быть оставлена гражданами с ошибочным намерением подкормить птиц или рыб.

Проводится работа по установлению лиц, допустивших загрязнение общественной территории. При наличии соответствующих оснований материалы будут направлены в уполномоченные органы для принятия мер в рамках действующего законодательства, - отметили в ведомстве.

Подобные действия специалисты считают недопустимыми. Оставленные на побережье пищевые отходы не только портят внешний облик одного из самых посещаемых мест города, но и негативно влияют на санитарное состояние территории.

Морское побережье является одной из главных визитных карточек Актау, местом отдыха жителей и гостей региона. Его чистота - это не только зона ответственности коммунальных служб, но и показатель общей культуры поведения каждого человека, находящегося на общественной территории, - говорят в ведомстве.

По результатам проведенных мероприятий указанный участок побережья полностью очищен и приведен в надлежащее санитарное состояние.

Призываем жителей и гостей города соблюдать элементарные санитарные и экологические нормы: не оставлять после себя мусор, пищевые отходы и упаковочные материалы, пользоваться установленными контейнерами, бережно относиться к побережью, морю и общественным пространствам. Сохранить чистоту побережья Каспийского моря возможно только при ответственном отношении каждого из нас, - обратились в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования региона.

Напомним, местные жители обсуждают в соцсетях необычную находку на берегу моря в 15 микрорайоне.

Позже ситуацию прокомментировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.