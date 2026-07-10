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10.07.2026, 18:00

Кто должен сдать декларацию о доходах и имуществе до 15 сентября: напоминание для жителей Актау

Общество 0 2 876 Наталья Вронская

Жителям Актау напомнили о необходимости своевременно представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Сделать это должны отдельные категории граждан, участвующие в системе всеобщего декларирования, сообщил заместитель руководителя управления государственных доходов по городу Актау Андрей Смирнов, передает Lada.kz.

фото автора улучшено с помощью ИИ
фото автора улучшено с помощью ИИ

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По его словам, форма 270.00 является частью системы всеобщего декларирования и позволяет гражданам отчитаться о своих доходах и имуществе, а государству — обеспечить корректное налогообложение и повысить прозрачность финансовых операций.

Согласно Налоговому кодексу РК, декларацию обязаны представить:

  • государственные служащие, работники бюджетных организаций, квазигосударственного сектора и их супруги;
  • руководители и учредители (с долей участия более 10%) юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги;
  • адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы;
  • граждане, получившие доходы, с которых не был удержан налог у источника выплаты (например, от продажи имущества, сдачи недвижимости в аренду, доходов из-за рубежа или операций с ценными бумагами);
  • лица, имеющие счета, имущество или цифровые активы за пределами Казахстана;
  • граждане, ранее применявшие отдельные налоговые вычеты.

При этом, если человек не относится к указанным категориям и не получал подобных доходов, обязанность по сдаче декларации у него отсутствует.

«Если у человека нет таких доходов или активов за границей и он не относится к перечисленным категориям — сдавать декларацию не обязательно. Но мы рекомендуем делать это добровольно — это помогает избежать будущих вопросов», — отметил Андрей Смирнов.

Представить декларацию за 2025 год необходимо не позднее 15 сентября 2026 года. Если по итогам расчета возникает индивидуальный подоходный налог, уплатить его следует до 25 сентября 2026 года.

Подать форму 270.00 можно несколькими способами:

  • через Кабинет налогоплательщика или портал eGov.kz;
  • с помощью мобильных приложений банков, в том числе Kaspi.kz и Halyk;
  • лично в Управлении государственных доходов или через ЦОН.

В декларации отражаются доходы, по которым налог не удерживался налоговым агентом, сведения о приобретенном и отчужденном имуществе, зарубежных счетах и имуществе, а также налоговые вычеты.

В управлении государственных доходов рекомендуют не откладывать подачу документов на последние дни, заранее подготовить необходимые договоры и справки, а при возникновении вопросов обращаться за бесплатной консультацией в центр обслуживания клиентов.

«Всеобщее декларирование — это не наказание, а шаг к прозрачности и справедливости», — подчеркнул Андрей Смирнов.

Напомним, в Актау завершили корректировку ошибочно начисленного налога на имущество физических лиц. Данные в лицевых счетах налогоплательщиков обновлены, а жителей города просят оплатить начисленные суммы. 

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