Горячей воды не будет: в Актау затянули сроки ремонта теплосетей

Срок ремонтных работ на магистральных трубопроводах тепловых сетей озвучили в ТОО «МАЭК», сообщает Lada.kz .

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По информации предприятия, в связи с продолжением ремонтных работ на магистральных трубопроводах тепловых сетей, выполняемых подрядной организацией, срок завершения работ продлевается до 1 августа.

Напомним, в ряде микрорайонов Актау отключали питьевую воду.

Ранее в ТОО «МАЭК» заявляли, что подача горячего водоснабжения будет полностью прекращена с 10:00 27 июня до 24:00 12 июля.