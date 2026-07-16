Почему не обновили автобусы на маршруте Актау – Саин Шапагатов: в акимате назвали причину

Межрайонный автобусный маршрут «Актау – Саин Шапагатов – Актау» обслуживает индивидуальный предприниматель А.Сералиев.

По данным управления, что перевозчику было предписано обновить автобусы, обслуживающие маршрут.

Предприниматель обновил только часть автопарка.

Перевозчиком приобретены шесть новых автобусов марки «Вектор Next» и запущены на маршрут с 20 марта 2024 года. При этом в начале 2025 года был приобретен еще один новый автобус марки «Yutong» большой вместимости. Кроме того, в 2025 году перевозчиком через «Каспийскую социально-предпринимательскую корпорацию» были поданы заявки на приобретение еще 10 комфортабельных, современных автобусов. Однако реализация проекта затянулась более чем на год из-за несвоевременной выплаты первоначального взноса в размере 20% со стороны акимата, что было связано с недостаточным финансированием из бюджета, - сообщили в акимате.