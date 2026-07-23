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23.07.2026, 16:29

ВИЧ в Мангистау: что говорят специалисты о ситуации в регионе

Общество 0 1 713 Гульмира Садырова

Врачи-инфекционисты Мангистауской области отмечают стабильную эпидситуацию по ВИЧ и относят регион к зонам с низким уровнем распространенности инфекции по стране. Об этом сообщила врач-лаборант областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции Гульзия Суйебаева, передаёт Lada.kz.

Г.Суйебаева. Фото предоставлено пресс-службой центра
Г.Суйебаева. Фото предоставлено пресс-службой центра

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В области зарегистрировано 558 человек, живущих с ВИЧ.

«В Республике Казахстан, где на диспансерном учете состоит более 37 тысяч человек, Мангистауская область демонстрирует относительно стабильную и контролируемую эпидемиологическую ситуацию. Более того, специалисты Мангистауского областного центра профилактики ВИЧ-инфекции отмечают позитивную динамику: в 2025 году в регионе было выявлено 52 новых случая, что на 10 случаев меньше по сравнению с предыдущим годом. За шесть месяцев 2026 года выявлено 34 новых случая. Успех лечения каждого из этих пациентов напрямую связан с регулярной лабораторной диагностикой и строгой приверженностью к терапии. Эти два фактора образуют замкнутую систему: лаборатория показывает реальное положение дел, а дисциплина пациента определяет, какими будут эти показатели. Таким образом, результаты анализов становятся прямой демонстрацией ответственности пациента перед собственным здоровьем», — прокомментировала врач-лаборант.

По данным ВОЗ, при соблюдении схемы лечения современные препараты обеспечивают стойкое подавление вирусной нагрузки более чем у 90% пациентов. Но, как говорит Гульзия Суйебаева, при падении приверженности вирус мутирует.

«Это особенно важно учитывать, если принять во внимание структуру заболеваемости: в Мангистауской области в 84% случаев вирус передается половым путем, а в 73% случаев выявляется среди экономически активного, работающего населения. Для этих людей сохранение здоровья — это залог сохранения трудоспособности и благополучия их семей», — подчеркнула врач-лаборант.

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