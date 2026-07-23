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23.07.2026, 18:16

«Ни извинений, ни компенсации»: общественнику в Актау вернули павильон с повреждениями

Общество 0 2 265 Сергей Кораблев

Руководитель общественного фонда «Мы - за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов получил официальный ответ аппарата акима Актау по поводу вывезенного с пляжа в жилом массиве «Ак желкен» (территория «Солдатского пляжа») его павильона, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил Роман Уразимбетов
Фото предоставил Роман Уразимбетов

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Общественник Роман Уразимбетов заявлял, что установленный им на пляже в жилом массиве «Ак желкен» павильон, предназначенный для бесплатной раздачи воды и питания участникам спортивных мероприятий, был вывезен без предварительного уведомления. После этого общественники обвинили власти в двойных стандартах, указав, что другие аналогичные объекты на побережье продолжают работать.

Теперь Роман Уразимбетов получил официальный ответ аппарата акима города Актау.

Там говорится, что было проведено служебное расследование в отношении акима села Умирзак. По его итогам признаков дисциплинарного проступка не установлено.

В ответе также отмечается, что в 2026 году совместные профилактические мероприятия с общественным фондом «Мы - за спорт, против наркотиков» не планировались и не проводились, а разрешение на установку мобильного павильона заявителю не выдавалось.

Также в аппарате акима сообщили, что во время рейда 16 июня на законное требование предоставить документы, подтверждающие право собственности на объект и разрешение на его размещение, не были представлены. Павильон был эвакуирован и помещен на хранение на базу ГКП «АУЭС». Власти также указали, что для его возврата необходимо было предоставить правоустанавливающие документы.

Действия акима села, как установлено, соответствовали требованиям действующего законодательства, а в случае несогласия заявитель вправе обжаловать принятое решение в установленном законом порядке.

Тем временем Роман Уразимбетов уже забрал павильон с территории хранения.

Ни извинений по-человечески за то, что поступили неправильно, я так и не дождался, - сетует он.

По словам общественника, после возврата имущества он обнаружил повреждения. Внутри павильона разбилась микроволновая печь, вещи оказались разбросаны, а сам объект, который до изъятия находился в идеальном состоянии, никто не привел в порядок.

Как рассказал Роман Уразимбетов, в городском акимате ему пообещали оказать содействие в оформлении разрешения на ведение торговли в любой точке города. После произошедшей ситуации желание продолжать эту инициативу у него практически исчезло.

После всего случившегося желание этим заниматься у меня полностью отбили. Теперь мне придется самостоятельно восстанавливать павильон, - говорит Роман Уразимбетов.

Напомним, в конце июня передвижной павильон был вывезен с территории «Солдатского пляжа» неизвестными лицами. Имущество оказалось на территории базы ГКП «АУЭС» в селе Оймаша (бывший Приозерный), при этом павильону был причинен ущерб.

История с передвижным павильоном получила продолжение. Общественники заявили, что спустя почти две недели павильон по-прежнему находится за городом, тогда как другие торговые объекты на набережной продолжают работать.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
mustain
mustain
Внимание читателей постоянно акцентируется на том, что другие точки продолжают свою работу, но есть ли у них разрешение - не указывается.
24.07.2026, 03:00
Voditel
Voditel
А что возможно было такое что, блин братан, извини сломали вот деньги? ) конечно никто никогда не виноват и ничего не видел
23.07.2026, 17:48
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