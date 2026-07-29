«Не прошло и двух месяцев»: новая футбольная площадка разваливается в Актау

Жители 12 микрорайона пожаловались на состояние новой футбольной площадки. Объект, которому чуть больше двух месяцев, уже нуждается в ремонте, а поврежденные ворота вызывают опасения за безопасность детей, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 12 микрорайона

По словам жильцов дома №31 в 12 микрорайоне, площадку благоустроили совсем недавно, однако уже спустя два месяца она начала приходить в негодность. В частности, повреждены футбольные ворота.

Жители утверждают, что во время игр дети буквально сломали конструкцию ворот. По их мнению, оборудование изготовлено из слишком легких материалов и не имеет надежного крепления.

Площадка практически новая, а уже в таком состоянии. Ворота сделали из какого-то тонкого материала, они очень легкие и не закреплены. Такие могут легко упасть. О какой безопасности детей может идти речь? - рассказал один из жителей.

Спортивное оборудование должно выдерживать активную эксплуатацию, особенно если оно установлено на детской дворовой площадке. Люди просят как можно скорее привести объект в порядок и устранить недостатки.

В городском акимате сообщили, что обращение жителей уже передано в городской отдел ЖКХ. Руководитель отдела поручил подрядной организации устранить выявленные недостатки.