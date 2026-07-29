Полиция вышла на охоту за нелегальными перевозчиками в Актау

До 31 июля в Актау проходит республиканское ОПМ «Перевозчик». Полицейские показали, как выявляют водителей, незаконно оказывающих услуги по перевозке пассажиров, сообщает Lada.kz .

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Целью ОПМ «Перевозчик» является выявление и пресечение фактов незаконной перевозки пассажиров автомобильным транспортом, обеспечение безопасности дорожного движения, контроль за соблюдением требований законодательства и повышение безопасности пассажиров.

Стражи порядка несут службу в усиленном режиме и проверяют водителей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров без соответствующих разрешительных документов.

Полицейские призывают жителей и гостей города пользоваться услугами только легальных перевозчиков, а водителей – соблюдать требования действующего законодательства.

В опубликованном полицией видеоролике продемонстрировано, как были привлечены к ответственности водители автомобилей Daewoo Matiz и Lexus. Их автомобили водворены на штрафную стоянку.