Адвокат попыталась "закашлять" постановление суда в Алматы

Адвокат британца Бараката Мохамеда, подозреваемого в убийстве дочери в гостинице Алматы, пыталась кашлем помешать журналисту Tengrinews.kz во время оглашения постановления суда.27 февраля Баракат Мохамед пытался обжаловать в суде решение о продлении ареста. Корреспондент Tengrinews.kz присутствовал на оглашении постановления суда.Когда все участники процесса вошли в зал, адвокат Айгуль Ербулекова обратилась к суду с просьбой удалить из помещения третьих лиц, имея в виду корреспондента нашего издания. Судья ответил ей, что журналисты могут присутствовать в зале.После этих слов женщина взяла в руки телефон и начала снимать происходящее. Далее она направилась в сторону журналиста и встала перед ним, мешая слушать постановление. Во время оглашения резолютивной части Айгуль Ербулекова начала кашлять и издавать громкие звуки.На замечания корреспондента судья не отреагировал и продолжил читать решение. Инцидент попал на видео.Отметим, что вмешательство в профессиональную деятельность журналиста регулируется Уголовным кодексом. Согласно статье 158, "создание условий, препятствующих выполнению журналистом законной деятельности", наказывается штрафом до 100 месячных расчетных показателей. Также за данное правонарушение могут привлечь к общественным работам до 120 часов либо арестовать на срок до 45 суток.Ранее сообщалось, что судебная коллегия отклонила просьбу Бараката Мохамеда об освобождении из-под стражи на время следствия. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Отметим, что 41-летний гражданин Великобритании сидит в СИЗО уже пятый месяц. Согласно последнему постановлению под стражей он будет находиться до 24 марта, пока следователи будут устанавливать детали смерти девочки в отеле InterContinental.Напомним, инцидент произошел в октябре прошлого года в пятизвездочной гостинице. По подозрению в убийстве задержали отца девочки Бараката Мохамеда. Он работал пилотом в авиакомпании Hong Kong Air Cargo. Его супруга родилась в Алматинской области, ей 22 года. Пара поженилась два года назад.По данным британской газеты The Sun, дело должно быть переквалифицировано со статьи "Убийство" на статью "Причинение смерти по неосторожности". Об этом изданию сообщил адвокат подозреваемого. Юрист утверждает, что девочка получила смертельную травму после того, как его подзащитный упал на нее и "придавил всем телом".Если статью пересмотрят, то подсудимому грозит не пожизненное заключение, а только три года колонии. Следствие по делу продолжается.