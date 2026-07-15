В Актау жителей приглашают на бесплатное обследование в онкологическом центре

Онкологический центр. Фото yandex.kz

В этот день все желающие смогут бесплатно получить консультацию врачей-онкологов и пройти необходимые медицинские обследования.

Для посещения специалистов достаточно иметь при себе удостоверение личности.

Медики призывают жителей не откладывать заботу о своем здоровье и воспользоваться возможностью пройти бесплатную проверку.

Единый день открытых дверей пройдет 18 июля с 09:00 до 13:00 в здании онкологического центра.