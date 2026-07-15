В Актау жителей приглашают на бесплатное обследование в онкологическом центре

Жителей региона приглашают бесплатно пройти медицинское обследование и получить консультацию онкологов, сообщает Lada.kz.
В этот день все желающие смогут бесплатно получить консультацию врачей-онкологов и пройти необходимые медицинские обследования.
Для посещения специалистов достаточно иметь при себе удостоверение личности.
Медики призывают жителей не откладывать заботу о своем здоровье и воспользоваться возможностью пройти бесплатную проверку.
Единый день открытых дверей пройдет 18 июля с 09:00 до 13:00 в здании онкологического центра.
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