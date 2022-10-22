Требуется помощь

Меня зовут Марал Хафиз. Моё материнское сердце не выдерживает!Прошу вас, не будьте равнодушны. Мы живём в г.Актау, Мангистауская область. В нашей семье трое детей. Мой третий ребенок Медина (ей всего 4 года исполнилось 8 октября 2022 года) к большому сожалению больна...В 2021 году в сентябре ей поставили страшный диагноз: "рабдомиосаркома мягких тканей" (рак).До этого момента моя дочь жила обычной жизнью, родилась абсолютно здоровым, доношенным ребёнком. Ходила со своими сверстниками в сад. Медина является младшей в семье, после двух сыновей. Медина - наша принцесса, долгожданная девочка. Растёт очень жизнерадостной, любит танцевать и петь.Мы, как и многие, обычная среднестатистическая казахстанская семья. Муж работает финансистом в банке, я работала в аэропорту, но в связи с обстоятельствами вынуждена была уволиться. О болезни мы узнали, когда у Медины на левом предплечье появилось образование, которое резко начало расти. Мы повели её на УЗИ, сказали обратиться к хирургам, незамедлительно в тот же день отвезли к хирургу в областной приемный покой, там сказали сделать МРТ.Не получив радостных результатов, обратились в частную клинику к онкологу, приехавшему из Грузии. Он посмотрел снимки и сказал,что это опухоль и нам срочно нужно ехать в Алматы, либо Астану. Дальше всё было как в тумане… Помню, что я на тот момент все еще надеялась, что это не злокачественная опухоль, сделают операцию и все будет хорошо.23.09.2022 в клинике НЦПДиХ моей Медине сделали сложную первую операцию по удалению опухоли, отправили материал на гистологию, хирург мне сказал, что во время операции они обнаружили в подмышечной области и средней трети левого плеча образование, похожее на метастазы. Гистология подтвердила диагноз…Доктор объяснил, что это "рабдомиосаркома" - эмбриональный вариант, группа высокого риска подгруппа F, 2B стадия, врожденное заболевание. Это конечно было для меня мощнейшим ударом, то есть ребенок болел с рождения получается. Нам объяснили, что нас переведут в отделение онкологии, назначили 9 курсов высокодозной химиотерапии и 23 сеансов высокодозной лучевой терапии. Все эти лечения Медина проходила и после лучевой терапии. Я в надежде радовалась, что она вылечилась и все осталось позади. Но после одного месяца заметила у дочки шишку в подмышечной впадине, похожую на лимфоузел, позвонила лечащему онкологу в Алматы, он сказал снять УЗИ. По результатам УЗИ лимфоузлы увеличены, но контуры четкие и ровные, сказал, что необходимо наблюдать за динамикой. Спустя неделю я заметила, что она увеличилась в размере, зафиксировала на видео и отправила доктору. Доктор сказал: "Срочно приезжайте в НЦПДХ в Алмату в отделение хирургии, я подозреваю, что это рецидив"!Я не могу объяснить словами своё состояние, которое я испытала на тот момент, свои страх и боль... Поехали в Алматы, сделали вторую операцию по удалению опухоли и назначили 6 курсов противорецидивной высокодозной химиотерапии. Я, как мать, чувствовала, что такими темпами я могу потерять свою дочь. Поэтому мы приняли решение открыть сбор и забрать ребёнка на продолжение лечения в Турции.На данный момент мы находимся в Турции, в городе Стамбул, в клинике Аджибадем. Предварительная сумма 6 курсов химиотерапии и диагностики составляет 75 000$Сбор на лечение был открыт 19 августа и до сегодняшнего дня нам удалось собрать 12 700 000 тенге. Осталось собрать 24 миллиона тенге. Мы, родители Медины, с помощью Всевышнего сделаем всё возможное и невозможное для излечения нашей малышки. Просим вас дать шанс на жизнь нашей доченьки!Прошу вас, окажите финансовую и информационную поддержку, чтобы собрать оставшуюся сумму - 24 млн тенге!Медина только начала жить, не дайте ей погибнуть!Instagram : @help_medina_khafiz