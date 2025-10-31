18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.10.2025, 09:46

Что делать при возгорании автомобиля: рекомендации спасателей из Актау

Обстоятельно и подробно 0 1 120 Лиана Рязанцева

В Актау с начала года зарегистрировано 18 пожаров, связанных с горением автотранспорта. Специалисты городского управления по чрезвычайным ситуациям рассказали о наиболее частых причинах таких происшествий и поделились рекомендациями по тому, как следует действовать при ЧС, передает Lada.kz.

Архивное фото: ДЧС Мангистауской области
Архивное фото: ДЧС Мангистауской области

По данным ведомства, с начала года в Актау сгорело 18 автомобилей.

Основной причиной возгорания транспорта, по данным спасателей, являются неисправности в системе электропроводки.

Огонь  это «тихий враг». Он не предупреждает и не прощает ошибок. Стоит лишь на мгновение потерять бдительность, и он моментально уничтожит всё на своём пути. Чтобы противостоять такому врагу, необходима предельная внимательность. Сегодня, к сожалению, правила пожарной безопасности в автомобилях часто нарушаются. Наиболее распространённой причиной возгораний остаётся неисправная электропроводка, короткое замыкание в ней, а также курение в салоне, - заявили в ДЧС региона.

Спасатели напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и необходимости регулярной диагностики электрооборудования.

Желательно своевременно проходить техосмотр. Уделяйте особое внимание электропроводке автомобиля. Всегда имейте при себе огнетушитель в автомобиле и храните его в доступном месте. Практика показывает, что при тушении пожара в автомобиле лучше всего использовать углекислотный огнетушитель, - говорят спасатели.

Специалисты дали рекомендации на случай, если автомобиль загорится в движении, и как действовать в такой ситуации.

В первую очередь спасатели просят водителей и пассажиров автомобиля не паниковать. 

Немедленно остановите машину, возьмите огнетушитель и распылите его на капот. На практике 90% пожаров возникает из-за электрических замыканий. Если ваш огнетушитель неэффективен, используйте песок и землю. По возможности, не оставляйте двери и окна открытыми во время пожара. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления. В случае разлива топлива его необходимо засыпать землёй или залить водой с пеной, чтобы предотвратить возможное возгорание. Если ваш автомобиль загорелся, постарайтесь, по возможности, отсоединить клемма аккумулятора  это поможет предотвратить дальнейшее распространение огня, - отмечают специалисты.

Также спасатели рекомендуют:

  • установить в автомобиле огнетушитель и регулярно проверять его исправность;
  • не оставлять в салоне легковоспламеняющиеся предметы, особенно в жаркую погоду;
  • своевременно устранять утечки топлива и масла, чтобы избежать возгорания;
  • перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных ёмкостях.

При возникновении пожара и каких-либо чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номерам: «101» или «112».

Напомним, что только в октябре этого года в Актау произошло несколько случаев возгорания автомобилей.

Вечером 7 октября автомобиль сгорел после ДТП в 32А микрорайоне.

Днем 13 октября очевидцы бросились тушить загоревшийся Subaru.

Днем 20 октября на трассе Актау  Форт-Шевченко в грузовике марки DAF сгорели 4 000 бутылок с водой.

Вечером 26 октября пламенем охватило автомобиль на проезжей части в 31Б микрорайоне.

Ночью 26 октября в 12 микрорайоне на проезжей части произошло возгорание моторного отсека и салона Mercedes Benz. 

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
А, самое главное! Не ставить автомобили под балконы и окна жилых домов!!! Лишиться квартиры из-за чьего-то автомобиля не очень то хочется!!! Пишу как житель первого этажа торцевой квартиры. Надоели уже.
31.10.2025, 05:23
Космос
Космос
Уважаемая ЛАДА! Изучите и запомните этот ответ пожарников и в репортажах про очередное возгорание авто не упоминайте про ГБО с намёком, что это причина. Газовое оборудование не страшнее чем бензобак, колёса или крышка багажника этого авто для возникновения пожара. ;)
31.10.2025, 05:13
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь