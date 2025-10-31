Что делать при возгорании автомобиля: рекомендации спасателей из Актау

В Актау с начала года зарегистрировано 18 пожаров, связанных с горением автотранспорта. Специалисты городского управления по чрезвычайным ситуациям рассказали о наиболее частых причинах таких происшествий и поделились рекомендациями по тому, как следует действовать при ЧС, передает Lada.kz .

Архивное фото: ДЧС Мангистауской области

По данным ведомства, с начала года в Актау сгорело 18 автомобилей.

Основной причиной возгорания транспорта, по данным спасателей, являются неисправности в системе электропроводки.

Огонь – это «тихий враг». Он не предупреждает и не прощает ошибок. Стоит лишь на мгновение потерять бдительность, и он моментально уничтожит всё на своём пути. Чтобы противостоять такому врагу, необходима предельная внимательность. Сегодня, к сожалению, правила пожарной безопасности в автомобилях часто нарушаются. Наиболее распространённой причиной возгораний остаётся неисправная электропроводка, короткое замыкание в ней, а также курение в салоне, - заявили в ДЧС региона.

Спасатели напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта и необходимости регулярной диагностики электрооборудования.

Желательно своевременно проходить техосмотр. Уделяйте особое внимание электропроводке автомобиля. Всегда имейте при себе огнетушитель в автомобиле и храните его в доступном месте. Практика показывает, что при тушении пожара в автомобиле лучше всего использовать углекислотный огнетушитель, - говорят спасатели.

Специалисты дали рекомендации на случай, если автомобиль загорится в движении, и как действовать в такой ситуации.

В первую очередь спасатели просят водителей и пассажиров автомобиля не паниковать.

Немедленно остановите машину, возьмите огнетушитель и распылите его на капот. На практике 90% пожаров возникает из-за электрических замыканий. Если ваш огнетушитель неэффективен, используйте песок и землю. По возможности, не оставляйте двери и окна открытыми во время пожара. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления. В случае разлива топлива его необходимо засыпать землёй или залить водой с пеной, чтобы предотвратить возможное возгорание. Если ваш автомобиль загорелся, постарайтесь, по возможности, отсоединить клемма аккумулятора – это поможет предотвратить дальнейшее распространение огня, - отмечают специалисты.

Также спасатели рекомендуют:

установить в автомобиле огнетушитель и регулярно проверять его исправность;

не оставлять в салоне легковоспламеняющиеся предметы, особенно в жаркую погоду;

своевременно устранять утечки топлива и масла, чтобы избежать возгорания;

перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных ёмкостях.

При возникновении пожара и каких-либо чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номерам: «101» или «112».

Напомним, что только в октябре этого года в Актау произошло несколько случаев возгорания автомобилей.

Вечером 7 октября автомобиль сгорел после ДТП в 32А микрорайоне.

Днем 13 октября очевидцы бросились тушить загоревшийся Subaru.

Днем 20 октября на трассе Актау – Форт-Шевченко в грузовике марки DAF сгорели 4 000 бутылок с водой.

Вечером 26 октября пламенем охватило автомобиль на проезжей части в 31Б микрорайоне.

Ночью 26 октября в 12 микрорайоне на проезжей части произошло возгорание моторного отсека и салона Mercedes Benz.