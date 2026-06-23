Не только нефтянка: какие профессии будут востребованы в Мангистау через 10-15 лет

Выбор будущей профессии остается одним из самых важных решений для выпускников школ. Однако в условиях стремительного развития технологий и изменений на рынке труда ориентироваться только на сегодняшнюю популярность специальности уже недостаточно. В управлении образования Мангистауской области рассказали корреспонденту Lada.kz , какие профессии сейчас выбирают школьники, какие специальности постепенно теряют актуальность и на какие направления стоит обратить внимание тем, кто планирует строить карьеру в регионе в ближайшие десятилетия.

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По данным управления образования, среди выпускников школ Мангистауской области наиболее востребованными остаются информационные технологии, нефтегазовое дело, медицина, педагогика, юриспруденция, экономика, финансы и международные отношения.

Во многом такой выбор объясняется престижностью этих профессий и их популярностью в обществе. Однако специалисты отмечают, что многие абитуриенты продолжают ориентироваться на так называемые «модные» специальности, где конкуренция на рынке труда уже достаточно высока.

При этом далеко не всегда самые популярные направления оказываются самыми перспективными в долгосрочной перспективе.

Какие профессии могут исчезнуть

Цифровизация постепенно меняет привычный рынок труда. Некоторые профессии уже сегодня начинают терять свою востребованность.

В первую очередь это касается операторов по вводу данных, бухгалтеров начального уровня, офис-менеджеров, кассиров и банковских операторов.

Многие их функции уже выполняются автоматизированными системами, онлайн-сервисами и технологиями искусственного интеллекта. По мнению специалистов, в будущем этот процесс будет только ускоряться.

Это не означает полного исчезновения данных профессий, однако требования к работникам существенно изменятся. На первый план выйдут навыки анализа информации, управления процессами и работы с цифровыми технологиями.

Вода, энергетика и логистика: на что делает ставку Мангистау

Экономика региона традиционно связана с нефтегазовым сектором, морскими перевозками и транспортной логистикой. Однако развитие региона требует и новых специалистов.

Одним из самых перспективных направлений специалисты называют сферу водных ресурсов.

Для засушливого региона вопросы водоснабжения становятся стратегически важными. Поэтому в ближайшие годы будет расти спрос на гидротехников, инженеров водоснабжения и водоотведения, специалистов по опреснению воды и инженеров-экологов.

Не менее важным направлением остается энергетика. Причем речь идет не только о традиционной энергетической отрасли, но и о развитии альтернативных источников энергии.

Специалисты уверены, что в будущем востребованными будут инженеры по автоматизации производственных процессов, специалисты по энергоэффективности и эксперты в области «зеленой» энергетики.

Порт Курык и транзитные коридоры требуют новых кадров

Особую роль в развитии региона играет транспортно-логистическая отрасль.

Развитие морских портов Актау и Курык, а также международных транспортных маршрутов делает востребованными логистов, специалистов по управлению цепями поставок, транспортных инженеров и операторов беспилотных систем.

Эксперты отмечают, что значение Мангистауской области как транзитного узла между Азией и Европой будет только расти, а вместе с этим увеличится потребность в квалифицированных кадрах для транспортной отрасли.

Искусственный интеллект создает новые профессии

Несмотря на то, что цифровые технологии вытесняют часть привычных профессий, они одновременно создают новые возможности для трудоустройства.

По информации управления образования, устойчивый спрос сохранится на разработчиков программного обеспечения, специалистов по кибербезопасности, аналитиков данных и инженеров по искусственному интеллекту.

При этом работодатели все чаще ищут не просто программистов, а специалистов, способных внедрять цифровые решения в промышленность, логистику, медицину и государственное управление.

Рабочие специальности возвращают престиж

Отдельно специалисты обращают внимание на рабочие профессии.

Если раньше многие выпускники стремились исключительно в вузы, то сегодня рынок труда показывает высокий спрос на квалифицированных рабочих.

В регионе востребованы электрики, сварщики, механики, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики, операторы технологических установок и мастера строительных работ.

Во многих случаях уровень заработной платы таких специалистов уже сопоставим с доходами выпускников высших учебных заведений.

На что стоит ориентироваться сегодняшним школьникам

По оценке управления образования, наиболее перспективными направлениями на ближайшие 10-15 лет для Мангистауской области станут водные ресурсы и гидротехника, автоматизация нефтегазовой отрасли, энергетика, логистика, транспортные системы, кибербезопасность, искусственный интеллект, инженерная экология и медицина, особенно узкие врачебные специальности.

Выбор профессии сегодня – это выбор не только на ближайшие несколько лет, но и на десятилетия вперед. Поэтому важно учитывать, как будет развиваться экономика региона и какие специалисты понадобятся Мангистау в будущем, - отметили в ведомстве.

Специалисты советуют выпускникам учитывать не только текущую популярность профессии, но и долгосрочные потребности региона. Именно такой подход позволит молодым людям оставаться востребованными специалистами спустя годы после окончания учебы.