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28.06.2026, 13:25

Миллиарды для бюджета: официальный импорт кальянного табака в Казахстане увеличился в 12 раз

Новости Казахстана 0 1 102

Несмотря на действующий запрет, рынок кальянных услуг в Казахстане продолжает расти. Представители бизнеса предлагают легализовать и лицензировать деятельность, чтобы вывести её из тени и увеличить налоговые поступления. Однако врачи и депутаты предупреждают о серьёзных рисках для здоровья, пишет Informburo со ссылкой на 31 канал

Фото Depositphotos.com
Фото Depositphotos.com

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В Казахстане не утихают споры вокруг возможной легализации кальянов в кафе и ресторанах. Представители бизнеса считают, что действующий запрет оказался неэффективным и лишь перевёл рынок в тень, тогда как общественники и медики напоминают о вреде курения для здоровья.

По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», за последние два года официальный импорт кальянного табака в страну увеличился более чем в 12 раз. Одновременно почти в восемь раз выросли поступления от акцизов. По мнению представителей бизнеса, это свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе, несмотря на запрет.

В ресторанной отрасли отмечают, что многие заведения продолжают предлагать кальяны нелегально. Из-за этого государство недополучает значительные суммы налогов, а предприниматели вынуждены работать в условиях правовой неопределённости.

Президент Национальной ассоциации предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса Horeca Kazakhstan Игорь Копайлов предлагает не усиливать запреты, а ввести лицензирование кальянной деятельности. По его словам, использоваться должен только сертифицированный табак, а сами кальяны необходимо регулярно подвергать санитарной обработке. По оценке ассоциации, легализация рынка способна ежегодно приносить бюджету около 50 млрд тенге.

В НПП «Атамекен» также считают, что запрет не устранил спрос. Управляющий директор палаты Ксения Семенчук отметила, что кальяны продолжают курить, при этом регулярные проверки и штрафы создают условия для появления неофициальных схем и коррупционных рисков.

Вместе с тем противники инициативы призывают не забывать о последствиях для здоровья. По словам депутата Мажилиса Екатерины Смышляевой, вред кальяна подтверждён научными исследованиями. Курение повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вызывает никотиновую зависимость, а также способствует распространению инфекций. При этом воздействию дыма подвергаются не только курильщики, но и окружающие.

Сейчас курение кальянов запрещено в кафе, ресторанах, барах, клубах и других общественных местах. Однако вопрос возможного смягчения законодательства уже обсуждается. Ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщал, что соответствующие предложения рассматриваются в межведомственных рабочих группах при правительстве и законодательных органах.

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